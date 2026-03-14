Real Madrid vs Elche en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 28
El Real Madrid recibe al Elche en el Santiago Bernabéu; los blancos buscan sostener su ritmo tras la goleada al Manchester City en Champions
El Real Madrid vuelve al Estadio Santiago Bernabéu para enfrentar al Elche, en un duelo que llega en un momento clave de la temporada para ambos clubes. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa atraviesa un buen momento luego de imponerse 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League. En el torneo doméstico, los blancos se mantienen firmes en la pelea por los primeros puestos de la clasificación, por lo que sumar los tres puntos en casa es fundamental.
Del otro lado aparece un Elche viene de caer ante el Villarreal, resultado que lo mantiene en una situación comprometida en la clasificación. Sin embargo, el cuadro franjiverde buscará aprovechar cualquier oportunidad en su visita a la capital española para dar la sorpresa. El historial reciente favorece ampliamente al Madrid, que no pierde ante el Elche en liga desde 1978.
¿A qué hora inicia el Real Madrid vs Elche hoy 14 de marzo de 2026?
El partido entre Real Madrid y Elche correspondiente a la jornada 28 de LaLiga se disputará este sábado 14 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Este compromiso forma parte de un fin de semana importante en el calendario liguero, en el que el Madrid busca mantener su ritmo competitivo mientras también gestiona la carga de partidos pensando en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.
Alineaciones del Real Madrid vs Elche para la jornada 28, al momento
Real Madrid: Thibaut Courtois; Fran García, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Ferland Mendy; Thiago Pitarch, Aurélien Tchouameni, Arda Güler, Federico Valverde; Franco Mastantuono, Vinicius Jr.
Elche: Matías Dituto; Leo Petrot, David Affengruber, Víctor Chust; Germán Valera, Grady Diangana, Marc Aguado, Aleix Febas, Buba Sangaré; Rafa Mir, Álvaro Rodríguez.
¿Dónde ver el Real Madrid vs Elche en vivo? Canales de TV y streaming online
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