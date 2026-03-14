Real Madrid vs Elche en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 28

El Real Madrid vuelve al Estadio Santiago Bernabéu para enfrentar al Elche, en un duelo que llega en un momento clave de la temporada para ambos clubes. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa atraviesa un buen momento luego de imponerse 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League. En el torneo doméstico, los blancos se mantienen firmes en la pelea por los primeros puestos de la clasificación, por lo que sumar los tres puntos en casa es fundamental.

Del otro lado aparece un Elche viene de caer ante el Villarreal, resultado que lo mantiene en una situación comprometida en la clasificación. Sin embargo, el cuadro franjiverde buscará aprovechar cualquier oportunidad en su visita a la capital española para dar la sorpresa. El historial reciente favorece ampliamente al Madrid, que no pierde ante el Elche en liga desde 1978.