Rating Colombia del 13 de marzo de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’ y otra semana redonda

El reality que busca resaltar el talento musical no tiene rival en el país.

A Otro Nivel líder del rating | Captura de pantalla Canal Caracol

‘A Otro Nivel’ le sigue sonriendo al Canal Caracol, a pesar que se hablaba mucho de su estreno semanas atrás, el reality ha cumplido con las expectativas y es el programa más visto de la televisión en el país. Así lo registra el rating, el cual puede consultar en Claro Sports.

Rating en Colombia del 13 de marzo de 2026, según CNC

A otro Nivel – Caracol TV – 10,13% Noticias Caracol PRM – 7,89% Las de Siempre – Canal RCN – 5,22% Espacio político: Partido Liberal – Canal RCN – 5,20% Noticias Caracol MD – 5,15% La Reina del Flow 3 – Canal Caracol – 5,04% La Rosa de Guadalupe, parte 2 – Canal RCN – 4,95% La Casa de los Famosos – Canal RCN – 4,77% Noticias RCN PRM – 4,53% Tormenta de Pasiones – Canal Caracol – 3,79%

Parrilla futbolera de este sábado 14 de marzo del 2026:

02:00 p.m. | Inter de Bogotá vs Atlético Bucaramanga | Liga BetPlay.

04:10 p.m. | Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali | Liga BetPlay.

06:20 p.m. | Boyacá Chicó vs Millonarios | Liga BetPlay.

08:30 p.m. | Independiente Santa Fe vs Alianza | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el rating estipulado por el Centro Nacional de Consultorías (CNC) se mide a través de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio nacional. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que el anterior.Rating en Colombia de los últimos días

Rating en Colombia de los últimos días

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