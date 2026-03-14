Internacional de Bogotá vs Atlético Bucaramanga, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En el Estadio Metropolitano de Techo inicia la jornada se abre la jornada sabatina del fútbol colombiano.

Directo Inter Vs Bucaramanga / Claro Sports.

Horario del partido Internacional de Bogotá vs Atlético Bucaramanga hoy, 14 de marzo del 2026:

La pelota empieza a rodar este sábado a las 02:00 de la tarde.

Alineaciones del Internacional de Bogotá vs Atlético Bucaramanga para la fecha 11, al momento

Internacional de Bogotá: Wuilker Fariñez; Alex Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dánnovi Quiñonez, Facundo Boné; Dereck Moncada, Kevin Parra y Fabricio Sanguinetti.

Atlético Bucaramanga: Luis Vásquez; Israel Alba, Jefferson Mena, José García, Carlos de Las Salas; Félix Charrupí, Gustavo Charrupí; Kevin Londoño, Emerson Batalla, Jhon Salazar y Luciano Pons.

¿Quién transmite en vivo el Internacional de Bogotá vs Atlético Bucaramanga y dónde mirar en TV y streaming?

El compromiso en la ciudad de Bogotá se puede ver a través de Win+ Fútbol y Win+.

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