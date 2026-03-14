Internacional de Bogotá vs Atlético Bucaramanga, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?
En el Estadio Metropolitano de Techo inicia la jornada se abre la jornada sabatina del fútbol colombiano.
Horario del partido Internacional de Bogotá vs Atlético Bucaramanga hoy, 14 de marzo del 2026:
La pelota empieza a rodar este sábado a las 02:00 de la tarde.
Alineaciones del Internacional de Bogotá vs Atlético Bucaramanga para la fecha 11, al momento
Internacional de Bogotá: Wuilker Fariñez; Alex Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dánnovi Quiñonez, Facundo Boné; Dereck Moncada, Kevin Parra y Fabricio Sanguinetti.
Atlético Bucaramanga: Luis Vásquez; Israel Alba, Jefferson Mena, José García, Carlos de Las Salas; Félix Charrupí, Gustavo Charrupí; Kevin Londoño, Emerson Batalla, Jhon Salazar y Luciano Pons.
¿Quién transmite en vivo el Internacional de Bogotá vs Atlético Bucaramanga y dónde mirar en TV y streaming?
El compromiso en la ciudad de Bogotá se puede ver a través de Win+ Fútbol y Win+.