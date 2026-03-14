De la polémica al gol: Jhon Durán celebra en Rusia

El delantero anotó su primer gol con la camiseta del Zenit de San Petersburgo después de tres partidos en la liga de Rusia.

Jhon Durán anota con el Zenit | Foto por MIKE KIREEV / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Jhon Durán vuelve a ser noticia. Esta vez si por sus acciones dentro del terreno de juego. Su primer gol con el Zenit de San Petersburgo llegó y el delantero colombiano abre la posibilidad de que con rendimiento y goles, Néstor Lorenzo lo pueda tener en cuenta para la Selección Colombia.

La jornada número 21 de la Premier Liga de Rusia enfrentó a Zenit ante Spartak Moscú. Un duelo de equipos bastante protagonistas de este balompié. Los dirigidos por el ruso Sergei Semak se hicieron fuertes en su casa, el Gazprom Arena, y vencieron por dos goles a cero a su rival.

Dos penas máximas le dieron el triunfo al Zenit de San Petersburgo. Alexander Sobolev fue quien abrió el marcador al minuto 45 y luego, a nueve minutos del final, el colombiano Jhon Durán sentenció la victoria de los locales. Con un fuerte remate cruzado, el delantero ‘tricolor’ aseguró su lanzamiento desde el punto del penal.

Así le fue a Jhon Durán ante Spartak Moscú

Jhon Durán fue suplente e ingresó al minuto 76 al terreno de juego. El delantero pudo mostrar su habitual poderío físico y buena movilidad, pero con muy poco tiempo para consolidar una buena presentación. Con esta ya son tres apariciones del ex Fenerbahce con Zenit.

En 15 minutos jugados, el goleador colombiano registró un gol, un remate, cuatro de siete pases acertados, uno de tres regates completados y una recuperación. Pese a que no son número malos, no deja de ser poco tiempo para darle un calificación real al ‘cafetero’.

Tres partidos demoró Jhon Durán para marcar su primer gol en el fútbol de Rusia. Entre tantas polémicas con su situación en la Selección Colombia, idas y vueltas con personajes públicos y prensa, este gol cae como anillo al dedo para que se hablé del talento innegable que tiene el delantero de tan solo 22 años.

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