El futuro de México sub 20 preocupa: talento sin espacio en Liga MX y lejos de Europa

El Tri sub 20 brilla en Concacaf, pero sus jugadores enfrentan una preocupante falta de minutos en Liga MX y poca presencia internacional

No los venden ni los ponen: la alerta detrás del éxito del Tri sub 20. Imago 7

La selección mexicana sub 20 ha mostrado un rendimiento sólido en el Premundial de Concacaf, pero el presente de sus futbolistas fuera del torneo genera inquietud. El plantel está integrado casi por completo por jugadores de la Liga MX y, junto con Haití, es el único equipo de la competencia que no cuenta con elementos activos en clubes o academias europeas.

El problema se agrava por la escasa participación profesional: los convocados mexicanos acumulan 3,937 minutos en primera división, muy por debajo de selecciones como Panamá, Jamaica, El Salvador o Canadá. Santiago Sandoval y Hugo Camberos concentran 2,884 de esos minutos, mientras el resto depende en gran medida de oportunidades vinculadas con la regla de menores. LEE LA NOTA COMPLETA

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