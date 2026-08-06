Charros remonta y vence a Dorados para asegurar la serie

El conjunto jalisciense conectó 15 imparables, no cometió errores y aseguró la serie antes de su último duelo contra Chihuahua

Los Charros de Jalisco protagonizaron una remontada para derrotar 14-13 a los Dorados de Chihuahua y asegurar la serie por 2-0 en el Estadio Héctor Espino. El equipo jalisciense, que ya tenía garantizado su lugar en la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol 2026 por la Zona Norte, anotó nueve carreras en la sexta entrada y conservó la ventaja pese a la respuesta de los locales.

Jalisco llegó a este segundo encuentro con la oportunidad de amarrar la serie, pero tuvo que superar un inicio en el que Dorados produjo seis carreras desde el primer episodio. Los Charros registraron 15 imparables y no cometieron errores, mientras que Chihuahua sumó 20 hits y una pifia.

La ofensiva visitante abrió la pizarra en la parte alta del primer capítulo. Johneshwy Fargas conectó un sencillo y, después de un intento de robo frustrado, Gilberto Jiménez llegó a la inicial. Michael Wielansky apareció con un cuadrangular de dos carreras entre los jardines izquierdo y central para colocar el 2-0.

La ventaja desapareció en el cierre de la entrada. Dorados atacó al abridor Luis Iván Rodríguez con seis anotaciones. Damon Dues inició el rally con un triple y cruzó el plato tras un sencillo de Coco Montes. Juan Yépez, Carlos Muñoz, Andrelton Simmons, Andre Lipcius, Jacob Rhinesmith y Joel Flores participaron en una ofensiva que puso la pizarra 6-2.

Chihuahua amplió su diferencia en la tercera entrada. Lipcius abrió con un doble y anotó por medio de un imparable de Gilberto Vizcarra. Dues agregó otra carrera con un sencillo que llevó a Joel Flores al plato. El ataque provocó la salida de Rodríguez y la entrada de José Montijo, quien frenó el episodio.

Los Charros recortaron la distancia en la cuarta. Wielansky abrió con un triple y anotó con un elevado de sacrificio de Alex Mejía para establecer el 8-3. Sin embargo, la ofensiva de Jalisco se fue en orden durante el quinto capítulo y Dorados mantuvo una ventaja de cinco carreras.

El rumbo del partido cambió en la sexta entrada. Alex Mejía conectó un cuadrangular de tres carreras ante Dereck Rodríguez, con Wielansky y Willie Calhoun en las bases. El batazo acercó a Jalisco 8-6 y marcó el inicio de un ataque que recorrió todo el orden.

Dwight Smith Jr. continuó la ofensiva con un sencillo y Joshua Fuentes pegó un doble. Alfredo Hurtado produjo otra carrera con un imparable, mientras que Luis Carlos Martínez recibió una base por bolas. Josué Gómez no logró sacar un out y abandonó el montículo con las bases llenas.

El relevista Demetrio Gutiérrez tampoco pudo contener a los Charros. Una base por bolas a Fargas igualó la pizarra, Hurtado anotó por un balk y Gilberto Jiménez conectó un sencillo productor de dos carreras. Mejía agregó otro imparable que llevó a Jiménez al plato. Jalisco completó un rally de nueve anotaciones para pasar de una desventaja de 3-8 a una ventaja de 12-8.

Dorados respondió en la parte baja de la sexta. Gilberto Vizcarra y Damon Dues abrieron con sencillos ante César Gómez. Coco Montes impulsó una carrera, Dues anotó por un lanzamiento descontrolado de Elkin Alcalá y Carlos Muñoz produjo otra con un imparable. Chihuahua redujo la diferencia a 12-11 y volvió a meterse en el partido.

Los Charros recuperaron margen en la séptima entrada. Joshua Fuentes y Alfredo Hurtado conectaron sencillos, antes de que Johneshwy Fargas pegara un doble de dos carreras hacia el jardín izquierdo. El batazo colocó la pizarra 14-11.

Dorados evitó que el encuentro se resolviera con anticipación. En el cierre del octavo capítulo, Dues conectó un sencillo y anotó con un triple de Coco Montes. Juan Yépez llevó a Montes al plato con un rodado y acercó a Chihuahua 14-13. La entrada terminó con una doble matanza tras una línea de Andre Lipcius a la primera base.

Jalisco no anotó en la novena y tuvo que defender una ventaja de una carrera. Emerson Martínez ponchó a Jacob Rhinesmith, pero otorgó bases por bolas consecutivas a Joel Flores y Gilberto Vizcarra. El cuerpo técnico llamó a Reymin Guduán para buscar los últimos dos outs.

Guduán retiró a Damon Dues con un elevado al jardín izquierdo y obligó a Coco Montes a conectar un rodado hacia el campo corto. Luis Carlos Martínez realizó el out forzado en la segunda base para terminar el juego y confirmar el triunfo de los Charros.

José Montijo obtuvo la victoria tras trabajar 2.1 entradas y conservar una efectividad de 0.87. Josué Gómez cargó con la derrota sin retirar un out, mientras que Reymin Guduán consiguió su tercer salvamento de la temporada.

Con este resultado, los Charros mejoraron su marca a 47 triunfos y 45 derrotas. Dorados quedó con registro de 35-57 y acumuló su quinta derrota consecutiva. Jalisco aseguró la serie antes del último encuentro y mantuvo su preparación rumbo a la postemporada.

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