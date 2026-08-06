Almeyda se muerde la lengua con la actuación arbitral: “No quiero pensar cosas que no debo”

El técnico de Monterrey evitó culpar al árbitro, cuestionó el tiempo añadido, defendió a sus jugadores y elogió a Messi antes de enfrentarlo

El argentino analizó la derrota Rayada | IMago7

Matías Almeyda evitó responsabilizar directamente al arbitraje por la derrota de Monterrey ante Orlando City, pero expresó su inconformidad por el tiempo que se perdió durante el encuentro. El entrenador sostuvo que las interrupciones alcanzaron 16 minutos y el árbitro Adonai Escobedo solamente agregó nueve.

Rayados comenzó su participación en la Leagues Cup 2026 con una derrota por 2-1 en el Inter&Co Stadium. Antoine Griezmann abrió el marcador al minuto 28 y Tyrese Spicer amplió la ventaja desde el punto penal al 60. Hugo Cuypers descontó con un cabezazo en el tiempo añadido y consiguió su primer gol con la camiseta de Monterrey.

La noche estuvo marcada por las decisiones arbitrales. Al conjunto mexicano le anularon tres goles por fuera de lugar y le retiraron un penal después de una revisión en el VAR. Orlando City resistió la presión y se quedó con los tres puntos en la primera jornada del torneo.

Almeyda cuestiona los nueve minutos añadidos

Almeyda consideró que Monterrey compitió de manera adecuada y encontró soluciones para controlar los contragolpes de Orlando City. Sin embargo, aseguró que las constantes interrupciones impidieron que su equipo tuviera más oportunidades para buscar el empate durante el cierre.

“Creo que el partido fue bien disputado por los dos equipos, con buena competencia y buenas interpretaciones. Era un partido abierto. Después del gol teníamos el control del juego, sabiendo que ellos son peligrosos y que sus contragolpes podían hacernos daño. Modificamos muchas cosas para enfrentarlos y estaban saliendo bastante bien. Después se jugó poco. El partido estuvo parado 16 minutos y solamente se agregaron nueve. El futbol es lindo cuando se juega; se puede ganar, perder o empatar, pero debe jugarse realmente porque la gente paga, nosotros nos preparamos y esto tiene que respetarse. Se detiene el juego y se revisan diferentes tipos de jugadas. Hablo únicamente del primer tiempo; de lo demás no opino. Creo que, con más tiempo, quizá teníamos posibilidades de empatar. Fueron 16 minutos detenidos y solo se jugaron nueve”, declaró.

El técnico argentino procuró separar su reclamo sobre el tiempo efectivo de cualquier cuestionamiento a las decisiones de Escobedo. No quiso pronunciarse sobre los goles anulados ni sobre el penal concedido a Lucas Ocampos que posteriormente fue revocado por el VAR. “Trato de evitar este tipo de polémicas porque considero que el arbitraje es humano. En lo único que me detengo es en el tiempo de juego: si estuvo detenido 16 minutos, se tienen que jugar 16 minutos. No me gusta entrar en los fallos porque no quiero pensar cosas que no debo. Cuando se pierde parece que estamos reclamando. Tendría que volver a ver bien el partido y analizar cada decisión, pero ya es tarde. Lo único de lo que puedo hablar ahora es del tiempo de juego. Si algún día voy ganando, me encantaría que agregaran nueve minutos cuando el partido estuvo detenido durante 16”, añadió.

“No pondría ningún tipo de excusa”

A pesar de su inconformidad, Almeyda rechazó utilizar el arbitraje, las condiciones de la cancha o el poco tiempo de preparación como justificaciones. El estratega identificó dos errores puntuales de su equipo que terminaron en los goles de Griezmann y Spicer.

Monterrey inició el partido con varios futbolistas que habían tenido poca participación durante el Apertura 2026. Cuando se encontró con dos goles de desventaja, Almeyda recurrió a elementos como Jesús ‘Tecatito’ Corona, Hugo Cuypers, Lucas Ocampos y Diego Rossi para aumentar la presión sobre el área del conjunto estadounidense. “No pondría ningún tipo de excusa porque nosotros llevamos bien el partido. Hay dos errores clave, que son los goles de ellos, y son corregibles. En cuanto a nuestra interpretación y búsqueda, el equipo estuvo bien. Nuestro segundo tiempo fue bueno y el inicio del partido también. Un equipo esperó y el otro tuvo el balón, atacó y redobló por afuera. Insistimos por muchos lugares.

“Son derrotas que, para mí, a la larga van a transformarse en victorias. Este equipo viene de un semestre difícil y aquí se está cambiando una mentalidad. La manera en la que terminó luchando e insistiendo me deja la sensación de que este equipo va a ser mucho más. No pondría excusas. La cancha estaba bien para jugar y nosotros también estábamos bien. Tuvimos un día de entrenamiento, pero no pasa nada porque ya venimos trabajando. No hay excusas”, afirmó.

El entrenador destacó especialmente la respuesta de sus jugadores durante la segunda parte. Aunque el descuento llegó hasta el minuto 98, Rayados mantuvo su búsqueda ofensiva y obligó a Orlando City a defender su ventaja hasta la última acción del encuentro.

Almeyda defiende las rotaciones y la unión del plantel

La alineación alternativa presentada por Monterrey también fue uno de los temas abordados por Almeyda. El técnico explicó que las oportunidades deben entregarse en partidos oficiales y no únicamente con base en el rendimiento mostrado durante los entrenamientos o encuentros amistosos. “Trabajamos mucho en la parte psicológica de nuestros jugadores, sobre todo para conocer cómo vienen, cómo los recibimos y cómo están actualmente. Hoy vi un equipo unido porque quienes iniciaron sintieron el apoyo de sus compañeros, incluidos aquellos que habían jugado dos o tres partidos en el torneo. Eso me da mucho placer porque trato a todos por igual.

“En el futbol, la posibilidad de quedarse con un lugar se obtiene jugando y no solamente entrenando. Hay jugadores muy buenos en los ejercicios reducidos, otros que destacan en amistosos y algunos que responden cuando les llega la oportunidad. Desde ahí se construye, porque de lo contrario quedaría solamente en palabras aquello de que damos posibilidades. Ante la derrota los defiendo igual. Me gustó cómo participaron, la entrega que tuvieron y el apoyo que recibieron de sus compañeros. Cuando quienes estaban en la banca ingresaron durante el segundo tiempo, también recibieron ese respaldo. Esto es un grupo y, si se mantiene así, el equipo se hará fuerte”, explicó.

Almeyda también habló sobre los momentos de tensión que se presentaron después de algunas decisiones arbitrales. Reconoció que sus futbolistas se alteraron, aunque valoró que recuperaran la concentración para continuar peleando por el resultado. “Creo que es algo normal en el futbol cuando suceden estas cosas. Lo importante es no salirse del partido, mantener la tranquilidad y entender que el juego continúa. No hay que perder tiempo. Después son reacciones naturales de cualquier ser humano. A veces nosotros estamos lejos para tranquilizarlos y esa euforia o energía provoca que se salgan un poco del partido ante jugadas que, para ellos, no estaban bien. Después volvieron a concentrarse rápidamente y lucharon hasta el final”, señaló.

El elogio a Messi antes de enfrentar a Inter Miami

La demora provocada por las condiciones meteorológicas en Orlando permitió que Almeyda observara parte del triunfo de Inter Miami por 4-2 sobre Atlético de San Luis. Lionel Messi marcó dos goles, dio una asistencia y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Leagues Cup con 14 anotaciones

El desempeño del argentino no pasó inadvertido para Almeyda, quien destacó su vigencia, talento y deseo de competir después de su participación en el Mundial 2026. El entrenador incluso bromeó sobre las pocas vacaciones que tomó Messi antes de volver a jugar con su club. “Vi el partido porque, como el nuestro se había suspendido, tuve la posibilidad de observarlo. ¿Qué puedo decir sobre Messi? Es una máquina y realmente sigue asombrando. A pesar de su edad, conserva tanto talento y tantas ganas de jugar. Justo le decía a un compañero: ‘¿No tenía ganas de quedarse un poco más de vacaciones? Podría haberse ido a un barco o estar con la familia y volvió muy rápido’.

“Evidentemente ama el fútbol. Brindo y agradezco que sigan existiendo jugadores con esa pasión. Él realmente lo tiene todo, pero quiere jugar al futbol; no quiere vacaciones, quiere jugar. Para el día que nos enfrentemos solamente deseo que no tenga tantas ganas”, comentó entre risas.

Monterrey enfrentará a Inter Miami el sábado 8 de agosto en el Nu Stadium. Rayados llegará sin puntos y con la necesidad de reaccionar, mientras que el conjunto de Florida buscará sostener el impulso obtenido en su debut. El formato concede el pase a cuartos de final a los cuatro mejores equipos de cada liga, por lo que el margen de error del cuadro regiomontano se redujo desde la primera jornada.

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