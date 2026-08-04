México anuncia amistoso ante Estados Unidos: Rafael Márquez ya tiene completa su primera gira con el Tri

El Tri enfrentará a Estados Unidos el 3 de octubre en Glendale, Arizona, como tercer partido de la primera Fecha FIFA de Rafael Márquez

Rafa Márquez dirigirá su primer Clásico de Concacaf en octubre | Imago 7

La selección mexicana confirmó un nuevo compromiso para la próxima Fecha FIFA de septiembre y octubre. El equipo dirigido por Rafael Márquez enfrentará a Estados Unidos el 3 de octubre en Glendale, Arizona, duelo que se convertirá en el tercer partido de la primera gira del nuevo entrenador al frente del Tricolor rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Con este anuncio, la Federación Mexicana de Fútbol completó el calendario de cuatro encuentros que sostendrá México durante la ventana internacional. El partido ante las Barras y Las Estrellas se disputará entre los compromisos frente a Perú y Chile, añadiendo una nueva edición del llamado Clásico de la Concacaf al inicio de la era de Márquez.

Rafael Márquez tendrá cuatro partidos en su primera Fecha FIFA

El debut oficial de Márquez como entrenador de la selección mayor será el 26 de septiembre frente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Tres días después, el Tricolor enfrentará a Perú el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. Posteriormente llegará el choque contra Estados Unidos el 3 de octubre en Glendale, Arizona, antes de cerrar la gira el 6 de octubre frente a Chile en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Incondicionales, el #CaminoAl2030 tiene otra prueba para la Fecha FIFA de septiembre/octubre 🫡



Un nuevo capítulo: 🇺🇸🆚🇲🇽



¡Vamos!



Más ✍️: https://t.co/1cTrifKXkD pic.twitter.com/jYsJ0ug96L — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 4, 2026

La Federación Mexicana también confirmó que en noviembre la selección disputará un partido oficial de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 en territorio mexicano, aunque el rival, la sede y la fecha serán anunciados más adelante.

México busca mantener su dominio reciente sobre Estados Unidos

El duelo en Arizona será un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes de la región. Aunque México mantiene ventaja histórica con 38 victorias, 24 empates y 17 derrotas, además de 149 goles anotados por 93 del conjunto estadounidense, durante varios años el balance reciente favoreció a Estados Unidos.

Sin embargo, el Tricolor llega al encuentro después de haber recuperado terreno con dos victorias consecutivas sobre su máximo rival. La primera fue el triunfo 2-0 en un amistoso disputado en Guadalajara en octubre de 2024, mientras que la segunda llegó en la final de la Copa Oro 2025, donde México se impuso 2-1 para conquistar el título.

Esos dos resultados pusieron fin a una racha de siete partidos y casi cinco años sin que México pudiera derrotar a Estados Unidos, devolviendo al Tricolor el dominio más reciente dentro de una rivalidad que volverá a escribir un nuevo episodio con Rafael Márquez ya al frente del equipo nacional.

El Clásico de la Concacaf será una prueba clave para el nuevo proceso

Más allá del resultado, el enfrentamiento ante Estados Unidos representa la prueba más exigente de la primera concentración de Rafael Márquez como seleccionador nacional. En una gira que también incluirá a Colombia, Perú y Chile, el técnico mexicano tendrá la oportunidad de comenzar a consolidar una nueva base de jugadores y plasmar su idea futbolística de cara al ciclo que culminará con la Copa del Mundo de 2030.

La gira de septiembre y octubre marcará así el punto de partida de una nueva etapa para la selección mexicana, con cuatro rivales de distinto perfil y un clásico regional que servirá como uno de los primeros grandes exámenes del proyecto encabezado por el Káiser.

Te puede interesar