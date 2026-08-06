Jugando Claro, en vivo: Post fase de grupos, Leagues Cup | Miércoles 5 de agosto

La Leagues Cup 2026 continúa entregando emociones en cada jornada y este 5 de agosto no fue la excepción. Los equipos de la Liga MX y la MLS volvieron a protagonizar enfrentamientos de alto nivel, con goles, decisiones arbitrales que generaron debate y resultados que comienzan a perfilar el panorama rumbo a la siguiente ronda del torneo.

En Jugando Claro, el programa de Claro Sports, repasaremos todo lo ocurrido durante esta intensa fecha, con el análisis de los partidos más destacados, las actuaciones individuales que marcaron diferencia y los momentos que ya generan conversación entre aficionados y especialistas.

La rivalidad entre el futbol mexicano y el estadounidense volvió a ocupar el centro de la escena. Algunos clubes de la MLS aprovecharon la localía para imponer condiciones, mientras que los representantes de la Liga MX buscaron responder en un torneo donde cada punto puede resultar decisivo para mantenerse con vida.

Nuestros especialistas analizarán las claves tácticas que definieron cada encuentro, el rendimiento de las principales figuras, las decisiones arbitrales más polémicas y el impacto que estos resultados tendrán en la lucha por la clasificación. También habrá espacio para revisar qué equipos dejaron mejores sensaciones y cuáles están obligados a reaccionar en sus próximos compromisos.

No te pierdas Jugando Claro, donde encontrarás el análisis, la opinión y las conclusiones de una jornada que volvió a confirmar que la Leagues Cup 2026 promete emociones hasta el último minuto. La mejor cobertura del torneo, con el sello de Claro Sports, está lista para acompañarte en una nueva noche de futbol.

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