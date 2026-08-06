Rafa Márquez perfila a sus hombres de confianza: Pol Llorente y Vidal Paloma toman fuerza para llegar a selección mexicana

Aunque la FMF aún no ha oficializado la estructura, la reciente reunión de los tres en el Estadio Cuauhtémoc sugiere que este será el nuevo esquema de trabajo

Márquez arma su equipo: dos piezas clave toman fuerza para llegar. Claro Sports

La conformación del cuerpo técnico de Rafael Márquez comienza a tomar forma y dos nombres ganan fuerza para integrarse al nuevo proyecto de la selección mexicana: el preparador físico español Pol Llorente y Vidal Paloma, uno de los colaboradores más cercanos del estratega mexicano durante su etapa en el Barcelona Atlètic.

Aunque la Federación Mexicana de Fútbol todavía no ha oficializado a los integrantes del nuevo cuerpo técnico, diversos indicios apuntan a que ambos formarían parte del proyecto que encabezará Márquez en esta nueva etapa.

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Rafa Márquez se dio cita en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla para ver los cuartos de final del campeonato de CONCACAF Sub-20 🔥



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Pol Llorente, un especialista que va más allá de la preparación física

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Pol Llorente, quien trabajó durante el proceso de Javier Aguirre con la selección mexicana y anteriormente lo acompañó en Rayados de Monterrey.

Aunque su función principal siempre estuvo vinculada con la preparación física, dentro del cuerpo técnico de Aguirre era considerado mucho más que eso. Participaba activamente en los entrenamientos como auxiliar de campo y colaboraba en distintos aspectos de la planificación diaria del equipo.

Su trayectoria también incluye una etapa en el Club Deportivo Toledo, donde comenzó como preparador físico y posteriormente asumió el cargo de segundo entrenador. Esa experiencia fortaleció su perfil táctico y su capacidad para intervenir en la planeación deportiva.

Vidal Paloma, el auxiliar de confianza de Rafa Márquez

El otro nombre que se perfila para incorporarse al cuerpo técnico es Vidal Paloma, quien acompañó a Rafa Márquez durante su paso por el Barcelona Atlètic.

Especializado en el análisis táctico y el desarrollo de talento, Paloma ha trabajado en la formación de entrenadores de talla internacional como Xabi Alonso y Xavi Hernández, consolidando un perfil que combina la preparación estratégica con la identificación y evolución de futbolistas.

Su cercanía con Márquez se mantiene desde la etapa del técnico mexicano en España, por lo que su posible llegada al proyecto de la selección mexicana aparece como un movimiento natural.

La imagen que alimentó las versiones sobre el nuevo proyecto

Uno de los indicios más claros sobre la posible conformación del cuerpo técnico se presentó durante el partido de cuartos de final entre la selección mexicana sub 20 y Panamá.

En uno de los palcos del Estadio Cuauhtémoc, Rafa Márquez, Pol Llorente y Vidal Paloma siguieron juntos el encuentro, una imagen que alimentó las versiones sobre el equipo de trabajo que acompañaría al nuevo entrenador nacional.

La presencia de los tres no pasó desapercibida y reforzó la expectativa de que tanto Llorente como Paloma sean anunciados oficialmente en los próximos días como integrantes del cuerpo técnico de la selección mexicana.

Con experiencia en el futbol europeo, conocimiento del balompié mexicano y una metodología de trabajo moderna, ambos perfiles encajan en la idea que Rafa Márquez pretende implementar al frente del Tricolor. La presentación oficial todavía está pendiente, pero todo indica que el nuevo proyecto comenzó a tomar forma desde uno de los palcos del Estadio Cuauhtémoc.

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