¿Por qué Kenderson Navarro no está jugando en Municipal?

El entrenador Mario Acevedo reveló los motivos de su ausencia con los Rojos.

Navarro hace cuatro partidos que no juega con Municipal | X: @Rojos_Municipal

La ausencia de Kenderson Navarro se ha convertido en un tema relevante en Municipal durante el Torneo Clausura 2026 de Guatemala. El portero no ha estado presente en los últimos partidos del equipo, generando interrogantes sobre su situación física y su disponibilidad en una etapa clave del campeonato.

Navarro suma cuatro encuentros consecutivos sin participación. Dos de esas ausencias se dieron durante su convocatoria con la selección nacional de Guatemala, mientras que en los compromisos posteriores no fue parte de la lista del equipo.

La situación de Kenderson Navarro en Municipal

El técnico Mario Acevedo fue consultado y explicó el motivo de la ausencia del arquero ante Cobán Imperial. “Kenderson (Navarro) ha tenido una molestia en la espalda y no lo ha dejado incorporarse de lleno”, señaló el entrenador, aclarando que se trata de un tema físico.

La baja del arquero abrió la puerta para que Braulio Linares asumiera la titularidad. El guardameta ha ocupado el puesto en los últimos encuentros, mientras que David Aldana ha sido la alternativa en el banco de suplentes.

En el desarrollo del torneo, Navarro y Linares habían alternado en la portería por decisión técnica. Sin embargo, la molestia física cambió ese escenario y le dio continuidad a Linares en el once inicial.

Respecto al rendimiento del equipo, Acevedo también analizó el último partido ante Cobán Imperial. “Alejandro Cabeza para mí tuvo resoluciones de un buen nivel. El arquero tuvo una atajada notable y posteriormente Thales Moreira le quita un gol sobre la línea. Me pareció y estoy seguro que tuvo un buen rendimiento”, comentó.

Además, el entrenador se refirió a la jugada del penal fallado en ese encuentro. “El equipo hizo un buen partido. Nos faltó el gol. Se buscó, la sacaron en la línea, el portero sacó buenos remates y el tema del penal lamentablemente no se dio, pero es parte del fútbol”, expresó.

De cara a la próxima jornada, el regreso de Navarro dependerá de su evolución. Municipal continuará su camino en el torneo con la expectativa de recuperar a uno de sus jugadores habituales en el arco.

Te puede interesar