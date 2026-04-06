Así marcha la pelea por la Bota de Oro 2025-26: Harry Kane, Mbappé y Haaland, a aumentar su palmarés

El cierre de la temporada en las principales ligas de Europa se acerca y aquí te presentamos la lista de goleadores

Bota de Oro 2025-26: así va la tabla de goleadores | Reuters

Menos de dos meses nos separan del cierre de las principales ligas en Europa y la lucha por la Bota de Oro 2025-26 continúa. Harry Kane, delantero del Bayern Munich, aparece como el máximo goleador de la 2025-26 con 31 goles en la Bundesliga, con una ventaja relativamente cómoda respecto a Kylian Mbappé, quien acumula 23 festejos con el Real Madrid en LaLiga. Tras ellos aparece Erling Haaland, atacante noruego del Manchester City que presume 22 tantos en la Premier League.

Kane, futbolista inglés del Bayern, promedia más de un gol por juego (1.19) y se ha hecho presente en 19 de las 28 jornadas de Bundesliga disputadas hasta el momento. El elemento, de 32 años de edad, arrancó la campaña con un hat-trick ante el Leipzig y para la fecha 7 ya presumía 12 tantos. Eso sí, solo ha marcado una diana en las últimas cuatro fechas, perdiéndose dos de ellas por diversos problemas físicos.

Harry Kane con el Bayern Munich | NA FASSBENDER / AFP.

Como sublíder está Mbappé, líder de goleo del balompié de España y quien tiene 23 tantos en 25 apariciones en LaLiga. El francés, vigente Bota de Oro, cayó en una sequía de siete juegos consecutivos sin gol, rezagándose en la lucha por la Bota de Oro. Entre ausencias por lesión y oportunidades perdidas, Mbappé tiene ocho juegos por delante para al menos conseguir mismo número de goles (8) y aspirar al galardón.

Mbappé, uno de los principales activos del Madrid | REUTERS/Violeta Santos Moura

Cerrando el podio está Haaland, ganador de la Bota de Oro en 2023 y quien acumula 22 goles en 29 apariciones. Al igual que Mbappé, el ‘Androide’ ha bajado sus números: cero goles en las últimas tres fechas y solo tres tantos en los más recientes 13 juegos de Premier.

Haaland celebrando | Darren Staples / AFP.

Curiosamente los tres nombres que están en la pelea son los últimos tres ganadores de la Bota de Oro: Haaland ganó el trofeo en la 2022-23 con 36 goles, Kane hizo lo propio en la 2023-24 con el mismo número de anotaciones y Mbappé se llevó el título con 31 tantos en la 2024-25.

¿Cuáles son los criterios para determinar al ganador de la Bota de Oro?

European Sports Media (ESM) es la organización encargada de administrar y otorgar la Bota de Oro, definiendo al ganador bajo un sistema específico de puntuación. El criterio no depende únicamente del número total de goles, sino del valor que tienen según la liga en la que se anotan.

En torneos como la Serie A, Premier League, Bundesliga, LaLiga y Ligue 1, cada gol equivale a dos puntos por el nivel competitivo de estas ligas. En países como Austria, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Turquía o Suiza, entre otros, las anotaciones suman 1.5 puntos. En el resto de las ligas europeas, cada gol cuenta como una unidad.

Es importante señalar que solo se consideran los goles marcados en las ligas locales de primera división, por lo que anotaciones en competencias internacionales como la Champions League, Europa League o Conference League no forman parte del conteo.

Tabla de la Bota de Oro 2025-26

A solo unos meses de que termine la temporada, así marchan las posiciones en la pelea por la Bota de Oro 2025-26:

Harry Kane | Bayern Munich | 31 goles | 62 puntos Kylian Mbappé | Real Madrid | 23 goles | 46 puntos Erling Haaland | Manchester City | 22 goles | 44 puntos Vedat Muriqi | Mallorca | 19 goles | 38 puntos Igor Thiago | Brentford | 19 goles | 38 puntos Luis Suárez | Sporting | 24 goles | 36 puntos Deniz Undav | Stuttgart | 18 goles | 36 puntos Paul Onuachu | Trabzonspor | 22 goles | 33 puntos Ayase Ueda | Feyenoord | 22 goles | 33 puntos Dion Beljo | Dinamo Zagreb | 22 goles | 33 puntos

Te puede interesar: