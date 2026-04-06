El delantero del Real Madrid domina la tabla con ocho jornadas por jugar, mientras sus perseguidores intentan recortar distancia

¿Quién ganará el Pichichi de LaLiga está temporada? | Reuters

Kylian Mbappé lidera la carrera por el Pichichi de LaLiga 2026. El delantero francés del Real Madrid mantiene una ventaja de cuatro anotaciones sobre el segundo lugar en el tramo final del torneo. Con ocho partidos por jugar, el galo apunta al bicampeonato y el margen comienza a ser determinante en la definición del galardón.

El atacante del Real Madrid ha construido su liderato con una producción constante a lo largo de la temporada. Sin embargo, aún queda mucho por jugar y grandes delanteros que están al acecho del primer lugar. El cierre del calendario será clave para confirmar si logra asegurar el título o si LaLiga presenciará una remontada histórica.

¿Cuántos goles lleva Mbappé con el Real Madrid esta temporada?

Kylian Mbappé acumula 23 goles en LaLiga con el Real Madrid en la temporada 2025-26. Su producción ofensiva se distribuye en 15 anotaciones con el pie y ocho desde el manchón penal. El delantero francés ha firmado cinco dobletes en el torneo, registrados ante Oviedo, Levante, Valencia, Athletic Club y Villarreal. Además, convirtió en la victoria 2-1 del Clásico frente al Barcelona.

Actualmente, Mbappé atraviesa su sequía más larga sin gol en la temporada. En sus últimos tres encuentros de liga, disputados antes y después de la lesión, no logró marcar. Esta racha ha frenado su proyección hacia cifras más altas, aunque su ventaja sigue siendo suficiente para mantenerse en la primera posición de la clasificación.

¿Quiénes son los rivales de Kylian Mbappé en la carrera por el Pichichi?

El principal perseguidor de Mbappé es Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, quien ocupa la segunda posición con 19 tantos. El atacante kosovar recortó distancias tras firmar un doblete en la victoria de su equipo sobre el Real Madrid, una de las grandes sorpresas de la campaña.

En la tercera posición aparece Ante Budimir, delantero de Osasuna, con 15 anotaciones, seguido por tres futbolistas del Barcelona. El cuadro blaugrana presume la mejor ofensiva del torneo con 80 goles, 16 más que el segundo lugar. Sin embargo, la producción ha estado distribuida entre toda la plantilla.

Encabezando la lista aparece lamine Yamal con 14 dianas. Detrás, los dos delatneros centros en el esquema de Hansi Fick: Ferran Torres y Robert Lewandowski, ganador del premio en 2023, con 12 tantos.

Clasificación del Pichichi 2026

Con ocho jornadas por disputarse, Mbappé mantiene una ventaja de cuatro goles sobre Muriqi, pese a haberse perdido tres partidos por lesión. El margen le permite depender de su propio rendimiento en el cierre del torneo. Si busca igualar su registro ganador de 2025, 31 goles, necesitaría anotar al menos un gol por partido en el cierre de temporada.

Kylian Mbappé | Real Madrid | 23 goles

Vedat Muriqi | Mallorca | 19 goles

Ante Budimir | Osasuna | 15 goles

Lamine Yamal | Barcelona | 14 goles

Ferran Torres | Barcelona | 12 goles

Robert Lewandowski | Barcelona | 12 goles

Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 12 goles

¿Por qué se llama Pichichi al campeón de goleo de LaLiga de España?

El término “Pichichi” se utiliza para nombrar al máximo goleador de LaLiga en honor a Rafael Moreno Aranzadi, delantero del Athletic Club a inicios del siglo XX. El jugador fue una de las primeras figuras goleadoras del fútbol español y su apodo se popularizó entre aficionados y prensa tras sus actuaciones con el conjunto vasco.

El reconocimiento como premio no surgió originalmente desde la liga, sino desde el ámbito periodístico. Fue el diario Marca quien instauró el “Trofeo Pichichi” para reconocer al máximo anotador de cada temporada en la Primera División, consolidando el término como referencia oficial.

¿Quién ha ganado más veces el Pichichi en España?

A lo largo de la historia de LaLiga, el dominio en la tabla de goleo ha estado marcado por delanteros que sostuvieron su rendimiento durante múltiples temporadas y distintas etapas del fútbol español. Lionel Messi encabeza el registro histórico, seguido por nombres que definieron épocas como Telmo Zarra, Alfredo Di Stéfano, Quini y Hugo Sánchez.

Lionel Messi: 8 (2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21)

Telmo Zarra: 6 (1944-45, 1945-46, 1946-47, 1949-50, 1950-51, 1952-53)

Alfredo Di Stéfano: 5 (1953-54, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59)

Quini: 5 (1973-74, 1975-76, 1979-80, 1980-81, 1981-82)

Hugo Sánchez: 5 (1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1989-90)

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