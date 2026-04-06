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Deportes Tolima vs Universitario, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

Publicado por Nelson Rivera

Después de igualar con Santa Fe, en el mismo escenario deportivo el ‘Pijao’ espera sumar sus primeros 3 puntos ante el elenco peruano.

Tolima Copa Libertadores
Tolima Copa Libertadores 2026 / Vizzor Image.

Tras superar en fases previas II y III a Deportivo Táchira y O’Hggins, Deportes Tolima quiere hacer historia en esta edición de la Copa Libertadores. El cuadro ibaguereño jugará la primera fecha de la fase de grupos este martes en condición de local y ante su gente. Todos los detalles del juego los encuentran en Claro Sports.

Horario y dónde ver el Deportes Tolima vs Universitario de la jornada 1 de la Copa Libertadores

El partido a disputarse en el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué, Colombia se estará disputando este martes 7 de abril del 2026, a partir de las 09:00 de la noche. Dicho enfrentamiento se puede ver a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

En Claro Sports Colombia habrá cobertura completa del compromiso con minuto a minuto, crónica y todos los detalles que surjan del partido en tierras australes.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Deportes Tolima y Universitario

Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Daniel Pedrozo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira; Juan Pablo Torres, Ever Valencia; Adrián Parra y Luis Sandoval.

Universitario: Miguel Vargas; Andy Polo, Cain Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, César Inga; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Miguel; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿Quién es el favorito del Deportes Tolima vs Universitario según la IA?

Según ChatGPT: Deportes Tolima es el favorito (ligero a moderado)” y agrega en temas de apuestas: “Tolima: ~2.20–2.30. Empate: ~2.70–3.10 y Universitario: ~4.00”.

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