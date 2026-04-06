Deportivo Pereira vs Alianza, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Pereira y Alianza por la fecha 6 del FPC.

Deportivo Pereira vs Alianza, en vivo | Claro Sports

El primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026 se pone al día con su calendario. Deportivo Pereira recibe en su nueva casa, el Estadio Santiago de las Atalayas, a Alianza. Dos equipos que están urgidos de puntos para salir de la zona baja de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Resultado al momento: Deportivo Pereira – Alianza | Jornada 6 Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Horario del partido Deportivo Pereira vs Alianza, hoy 6 de abril

El juego válido por la fecha 6 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I que se llevará a cabo en el Estadio Santiago de las Atalayas, dará inicio a partir de las 3:30 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 2:30 de la tarde.

Alineaciones del Deportivo Pereira vs Alianza para la fecha 10, al momento

Pereira: Jorge Martínez; Eber Moreno, Sebastián Urrea, Jordy Monroy, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Sebastián Acosta, Nicolás Rengifo, Walmer Pacheco; Jhon Largacha y Yúber Quiñones. DT: Arturo Reyes.

Jorge Martínez; Eber Moreno, Sebastián Urrea, Jordy Monroy, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Sebastián Acosta, Nicolás Rengifo, Walmer Pacheco; Jhon Largacha y Yúber Quiñones. Alianza: Johan Wallens; Eduard Banguero, Kevin Moreno, Pedro Franco, Juan Viveros; Jesús Muñoz, Fabián Cantillo, Carlos Esparragoza; Josy Pérez, Wiston Fernández y Misael Martínez. DT: Camilo Ayala.

¿Quién transmite en vivo el Deportivo Pereira vs Alianza y dónde mirar en TV y streaming?

El duelo entre pereiranos y costeños por la jornada seis del Fútbol Profesional Colombiano podrá sintonizarse a través de la pantalla de Win Sports TV y Win + Fútbol. Así mismo, la aplicación Win Play también contará con la transmisión del partido. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Deportivo Pereira vs Alianza, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

19.07.2025 | Alianza 1-0 Pereira.

03.02.2025 | Pereira 0-0 Alianza.

12.09.2024 | Pereira 1-0 Alianza.

11.02.2024 | Alianza 1-2 Pereira.

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