Jhon Jáder Durán sigue luciéndose: golazo con Benfica en UEFA Europa League

El delantero antioqueño ingresó al segundo tiempo y puso su granito de arena para la goleada del cuadro portugués.

Jhon Jáder Duran con Colombia/ Vizzor Image.

Jhon Jáder Durán está respondiendo con creces la confianza que depositó Benfica para esta temporada 2026/27. Desde su llegada al cuadro portugués ha marcado un gol en duelo amistoso y este jueves 6 de agosto se reportó con su primer gol oficial con ‘Las Águilas’, en medio de la goleada al Hearts de Escocia en las clasificatorias a la fase de grupos de la UEFA Europa League 2026.

Así formó Benfica: Samuel Soares; Alexander Bah, Tomás Araujo, Clement Lenglet, Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Enzo Barrenechea, Rafa Silva, Georgiy Sudakov, Gianluca Prestianni y Vangelis Pavlidis.

Fue un primer tiempo de ensueño para el elenco portugués. La goleada Rafa Silva, Tomás Araujo y Pavlidis desde el punto penal. Para el segundo tiempo el polémico Gianluca Prestiani puso el 4-0 en le marcador y el técnico Marco Silva mandó a la cancha a Jhon Jáder Durán, mientras Tom Renaud descontaba para el Hearts.

Sin embargo las esperanzas de un empate por parte de la escuadra escocesa las esfumó Jhon Durán, tras una gran jugada de Andreas Schjelderup, el noruego quien tuvo un gran Mundial, habilitó al colombiano y el artillero no lo pensó dos veces en rematar y derrotar al guardameta Beau Reus para el 5-1 parcial. En los últimos minutos de la contienda Schjelderup puso el 6-1 contundente en el partido de ida.

Ahrazsaraylılar eserinizle gurur duyun Jhon Duran ilaç gibi olurdu şu takıma.pic.twitter.com/F2SUt2Uod4 — Abuzer (@AbuzerCimbom) August 6, 2026

La Primeira Liga de Portugal inicia este fin de semana, Benfica enfrentará al Académico de Viseu Futebol Clube el próximo domingo 9 de agosto en condición de local. Luego tendrá que sostener la ventaja que sacó en el encuentro de ida ante el Hearts de Escocia, para instalarse en la próxima ronda de las clasificatorias a la fase de grupos de la UEFA Europa League 2026.

Jhon Jáder Durán parece estar en buena forma, le cayó bien el fichaje por el cuadro portugués. Cabe mencionar que el colombiano llegó transferido desde Al-Nassr por un año con opción de compra.

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