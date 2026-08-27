Gianluca Prestianni tiene una noche mágica y Benfica clasifica a la fase de liga en la UEFA Europa League

El argentino apuntó un doblete de golazos y las Águilas ya esperan por el sorteo de la siguiente instancia este viernes.

Clement Lenglet y Mikael Anderson. – Bo Amstrup, Ritzau Scanpix, vía AFP.

Después del 3-1 en la ida, Benfica debía revalidar su superioridad sobre Aarhus de Dinamarca en el play-off clasificatorio de la UEFA Europa League. Bien se sabe que la partida de José Mourinho hacia el Real Madrid dejó cierto sinsabor en las Águilas, sobre todo, por haberse quedado lejos de los objetivos la temporada anterior y no haber conseguido el tiquete para la Champions.

El favoritismo descrito y que ya había quedado plasmado en el primer juego en Lisboa no daba lugar a la especulación. El conjunto portugués lo entendió así y salió a hacer juego de dominio desde el primer minuto. La gran figura del encuentro iba a ser el argentino Gianluca Prestianni, iniciando con un disparo desde fuera del área que sorprendió al guardameta Mads Christiansen y abrió la cuenta al minuto 19.

Inesperadamente, el marcador no se movería más en el primer tiempo y eso que Benfica estaba haciendo méritos como para ir ganando por más goles en suelo danés. Se presume que las indicaciones de Marco Silva para sus dirigidos durante el entretiempo fueron dirigidas para ir hacia el frente y dejar la mejor imagen posible, pues el complemento fue una completa descarga de energía por parte de la visita.

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La ampliación del marcador a favor de Benfica llegó con un centro que atravesó toda el área, quedó en el lugar preciso para que Rafa Silva pefilara el cuerpo y le diera un efecto de rosca bien estético al 56′. Para ese punto, la noche marchaba bien tranquila para la representación lusa, que ya contaba con una ventaja abismal en el marcador global.

No obstante, hubo algún aire de reacción por parte del cuadro local con un descuento que fue verdaderamente inesperado por propios y extraños. Rasmus Carstensen disparó y un desvió confundió al golero Samuerl Soares para la única alegría danesa al minuto 60. Quedaba todavía media hora para intentar un milagro absoluto, pero el panorama y la notoria diferencia entre las plantillas no invitaba a ilusionarse con ello.

Se anticipaba que Prestianni fue el gran jugador de la noche y su presentación magistral la selló con un auténtico golazo al minuto siguiente del anotado por el rival. Fue a recoger un envío larguísimo en el que tuvo que quedar de espalda al arco, pero tuvo la calma y la habilidad para ir retrocediendo metros, buscando mejor ángulo y despistando a los rivales con amagos de disparo. Ya afuera del área sacó un misil de zurda que viajó hacia el ángulo superior del palo más lejano y firmó una auténtica joya de exhibición para 1-3 definitivo.

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Con ese 6-2 en el marcador total de la serie, Benfica cumplió con la expectativa de la clasificación a la fase de liga del segundo certamen continental en importancia. Las Águilas ya quedan inscritas en el sorteo, que se va a realizar este viernes, 28 de agosto. La dinámica del nuevo formato, le pondrá ocho partidos contra rivales distintos por la búsqueda del paso a los octavos de final.

Datos y estadísticas del partido

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