Deportivo Cali: un histórico en cuidados intensivos

Sin duda alguna este arranque de 2026 no ha sido lo que el Deportivo Cali esperaba. Ya en la mitad la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, el conjunto ‘azucarero’ solamente ve preocupaciones. La tabla del descenso, la clasificación general del Fútbol Profesional Colombiano y la renuncia de su entrenador, son fiel reflejo de un equipo que está en cuidados intensivos.

Alberto Gamero y un nuevo adiós en el Deportivo Cali

La última salida del conjunto de la capital del Valle del Cauca dejo varias puntos para acrecentar la crisis caleña. Tras la derrota por dos goles a cero, en la rueda de prensa posterior, Alberto Gamero renunció al cargo de director técnico del Deportivo Cali. “Esta decisión la tomó yo. No veo buen aroma, cuando las cosas no salen, no salen. Dios quiera que venga otro y saque esto, que seguramente lo puede hacer porque equipo hay” declaró el entrenador samario.

❌🟢 ALBERTO GAMERO NO ES MÁS EL DT DE DEPORTIVO CALI



📌 31 partidos dirigidos

📌 8 victorias

📌 9 empates

📌 14 derrotas

📌 33 goles a favor

📌 40 en contra

📌 1ª derrota como local en 2026

📌 3 victorias en los últimos 16 partidos pic.twitter.com/cILA7ujRVg — Nicolás Cadena (@nicocadena_) March 7, 2026

Pese a que la llegada de Alberto Gamero en junio del año pasado, ilusionaba bastante con el renacer del equipo verde de Cali, las cosas no salieron como se esperaba. En total fueron 31 partidos con el ex Millonarios como timonel que se repartieron en ocho victorias, nueve empates y 14 derrotas. Así mismo, su ‘azucarero’ marcó un total de 33 goles y recibió 40. Sumado a esto, cargo con un anti récord de solo tres triunfos en los últimos 16 partidos.

La tabla del descenso

Algo que era impensado hace algunos años, era que un equipo histórico del Fútbol Profesional Colombiano como el Deportivo Cali estuviera en problemas para mantener su cupo en la máxima categoría del balompié de Colombia. Sin embargo, tal como su rival de patio en épocas pasadas, la Segunda División parece estar más cerca que nunca. Una alarma que no solo se ha encendido bajo el mando de Alberto Gamero, sino que ya viene haciéndose presente temporadas atrás.

Así están la tabla que define a los dos equipos descendidos:

20. Cúcuta Deportivo: 0.666 puntos promedio (6 puntos/9 juegos).

Cúcuta Deportivo: 0.666 puntos promedio (6 puntos/9 juegos). 19. Boyacá Chicó: 0.839 puntos promedio (73 puntos/87 juegos).

Boyacá Chicó: 0.839 puntos promedio (73 puntos/87 juegos). 18. Deportivo Cali: 1.079 p.p. (95/87).

17. Alianza Valledupar: 1.091 p.p. (95/87).

Alianza Valledupar: 1.091 p.p. (95/87). 16. Jaguares de Córdoba: 1.111 p.p. (10/9).

Jaguares de Córdoba: 1.111 p.p. (10/9). 15. Inter de Bogotá: 1.113 p.p. (98/88).

Inter de Bogotá: 1.113 p.p. (98/88). 14. Llaneros: 1.142 p.p. (56/49).

Llaneros: 1.142 p.p. (56/49). 13. Águilas Doradas: 1.232 p.p. (106/86).

Deportivo Cali: más lejos que cerca de los cuadrangulares

Actualmente, el elenco caleño es décimo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I con 12 puntos en 10 partidos jugados. Sin haberse completado la fecha número 10 del campeonato colombiano, los ‘azucareros’ están a dos puntos del octao lugar.

Este semestre ha sido completamente irregular. Tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, es el registro del Deportivo Cali es este primer semestres del Fútbol Profesional Colombiano. Ante Once Caldas fue la primera derrota en condición de local del verde caleño. Sin embargo, como visitante no ha logrado sumar ni una sola victoria.

