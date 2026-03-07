Bombazo en la Premier League: Bernardo Silva no seguirá en el Manchester City

El futbolista portugués finaliza contrato y no hay negociaciones para una posible continuidad, por lo que se irá al concluir la temporada

Se acaba una era: Bernardo Silva no renovará con el Manchester City. | Reuters

Bernardo Silva no renovará con el Manchester City y todo apunta a que su ciclo en el equipo terminará al final de la temporada 2025-26. La noticia ha sacudido al fútbol inglés este sábado 7 de marzo y señala que no existen negociaciones en curso para extender el vínculo del futbolista portugués.

La salida del mediocampista abriría uno de los movimientos más relevantes del próximo mercado en Europa. Su contrato fue renovado en agosto de 2023 hasta el verano de 2026, por lo que, si no hay cambio de postura, Bernardo podrá cerrar su etapa con los citizens al concluir ese acuerdo, según informes del periodista Matteo Moretto.

El caso no resulta menor para el City. Bernardo llegó al club en 2017 y se convirtió en una pieza constante dentro del proyecto de Pep Guardiola. De acuerdo con el perfil oficial del equipo, al cierre de la temporada 2024-25 sumaba 404 partidos y 18 títulos con la camiseta del club. Sin embargo, hasta este sábado, tiene 445 encuentros, con 75 goles y 77 asistencias en nueve campañas.

En el arranque de la actual temporada, el portugués también asumió un papel distinto dentro del vestidor. En junio de 2025 fue nombrado capitán del Manchester City y en ese momento reconoció que conocía su plan de carrera, aunque prefirió no hacerlo público. Entonces dejó claro que cumpliría esa temporada con el club y recordó que le quedaba un año de contrato.

La posible marcha de Silva cerraría la etapa de un futbolista que formó parte del periodo más ganador del Manchester City. En su renovación de 2023, el propio club destacó que Bernardo había sido parte de cinco títulos de Premier League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga, dos Community Shield y la Champions League. Así como añadió el Mundial de Clubes de 2023 y la Premier 2023-24 (lleva 6) dentro de su palmarés con los Citizens.

TE PUEDE INTERESAR: