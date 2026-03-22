Pep Guardiola agranda su legado: Manchester City vence al Arsenal en la final de la EFL Cup

En sólo cuatro minutos, un inspirado Nico O’Reilly anotó un doblete que puso contra las cuerdas a un Arsenal sin respuestas ante el Manchester City

El Manchester City de Guardiola celebra la EFL Cup | Reuters

El Manchester City se proclamó campeón de la Copa de la Liga Inglesa (EFL Cup) tras imponerse 0-2 al Arsenal en la final disputada en el Estadio de Wembley, en un encuentro que se resolvió en apenas cuatro minutos de inspiración. Nico O’Reilly, lateral izquierdo de 21 años, fue el gran protagonista al firmar un doblete que no solo definió el partido, sino que también frustró las aspiraciones de los Gunners de conquistar un histórico cuádruple esta temporada.

Durante la primera mitad, el duelo se mantuvo equilibrado, con un Arsenal ligeramente más incisivo en ataque, aunque sin la contundencia necesaria para abrir el marcador. El City, por su parte, fue creciendo con el paso de los minutos, asentándose en la posesión y buscando profundidad por las bandas, aunque sin generar ocasiones claras antes del descanso.

El punto de inflexión llegó al inicio del segundo tiempo. En el minuto 60, un error grave del portero Kepa Arrizabalaga al no controlar un centro de Rayan Cherki dejó el balón servido para que O’Reilly empujara de cabeza a puerta vacía. Apenas cuatro minutos después, al 64’, el propio O’Reilly volvió a aparecer, esta vez rematando otro centro, de Matheus Nunes, para firmar su doblete y dejar al Arsenal contra las cuerdas.

A partir de ese momento, el Manchester City impuso su experiencia y controló el ritmo del partido con autoridad. El Arsenal intentó reaccionar desde el banquillo y generó algunas oportunidades, incluyendo dos disparos al poste por parte de Riccardo Calafiori y Gabriel Jesus, pero nunca encontró la claridad necesaria para recortar distancias ante un rival sólido en defensa.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Pep Guardiola suma un nuevo título a sus vitrinas y refuerza su dominio en la competición, alcanzando un récord histórico en la Copa de la Liga con nueve campeonatos, cinco en la era Guardiola. Para elArsenal, en cambio, la derrota supone un duro golpe en el momento clave de la temporada, aunque aún mantiene vivas sus opciones en la Premier League, la Champions League y la FA Cup.

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