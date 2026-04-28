Cobán Imperial vs Mixco en vivo: dónde mirar los cuartos de final de la Liga de Guatemala 2026; alineaciones y pronósticos

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Cobán Imperial Mixco, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El duelo entre Cobán Imperial y Mixco abre la serie de cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un enfrentamiento que promete máxima intensidad desde el inicio. El conjunto cobanero buscará hacerse fuerte en casa para tomar ventaja en la ida, mientras que los mixqueños intentarán confirmar su mejor posición en la tabla y dar un golpe como visitantes en una serie que se perfila muy pareja.

Cobán Imperial terminó en el sexto lugar con 32 puntos, producto de ocho triunfos, ocho empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Martín García llega tras caer por 2-1 ante Xelajú MC en la última jornada, cerrando una fase regular de rendimiento irregular, en la que solo pudo ganar dos de sus últimos diez partidos. Pese a no ser favorito, apostará a la localía como principal fortaleza para sacar un resultado positivo en esta ida.

Por su parte, Deportivo Mixco finalizó en el tercer puesto con 36 unidades, gracias a diez victorias, seis empates y seis caídas. El equipo de Fabricio Benítez viene de perder 3-0 ante Xelajú en la última fecha, aunque con rotaciones tras haber asegurado su lugar entre los primeros. Su campaña ha sido sólida, con nueve triunfos en los últimos doce encuentros, y además llega con antecedentes parejos ante Cobán, ya que ambos enfrentamientos en este Clausura 2026 terminaron igualados 1-1.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Cobán Imperial vs Mixco de ida de los cuartos de final de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y Mixco está programado para el miércoles 29 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Verapaz. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Mixco hoy

Cobán imperial no podrá contar con Thales Moreira, expulsado en el partido ante Xelajú MC, mientras que Deportivo Mixco no cuenta con futbolistas sancionados para este duelo de ida de los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Cobán Imperial: Ángel Pereira; Luis de León, Carlos Flores, Marcos Acosta, Eduardo Soto; Byron Leal, Steven Paredes, Juan Carlos Winter, Janderson Pereira; Javier Estrada y Oscar Mejía. DT: Martín García.

Mixco: Kevin Moscoso; Diego Méndez, Nixson Flores, Jeshua Urizar; Óscar González, Esnaydi Zúñiga, José Bolaños, Gabriel Arce; Esteban García, Eliser Quiñones y Jefrey Segura. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs Mixco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Mixco:

21 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Deportivo Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Deportivo Mixco 1-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 27 de septiembre de 2025 | Deportivo Mixco 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 19 de julio de 2025 | Cobán Imperial 0-1 Deportivo Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Deportivo Mixco 1-3 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2025

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