Xelajú MC sacude a la Liga de Guatemala: ¿el más grande de la actualidad?

Los números que superan a Comunicaciones y Municipal.

Xelajú MC, el equipo con más aficionados en el Clausura 2026 | Facebook Xelajú

La Liga Nacional de Guatemala volvió a poner sobre la mesa un debate que trasciende los resultados deportivos: ¿quién es hoy el equipo más acompañado del país? Los datos oficiales de asistencia del Clausura 2026 reflejan una tendencia clara, donde Xelajú MC no solo domina en la cancha, sino también en las gradas, marcando una diferencia que lo posiciona como el club más convocante del momento.

El equipo altense lideró el ranking con 33,530 aficionados en sus 11 partidos como local, una cifra que confirma el enorme respaldo de su gente. Xelajú convirtió su estadio en un verdadero fortín, donde el factor emocional y la presión del público juegan un papel determinante. No es casualidad que este presente deportivo vaya de la mano con un crecimiento en identidad y conexión con su hinchada, algo que hoy lo pone un escalón por encima en términos de impacto.

Muy cerca aparece Comunicaciones, que alcanzó 28,348 asistentes, un número que toma aún más valor si se considera el contexto del equipo, que durante buena parte del torneo peleó por evitar el descenso. A pesar de las dudas deportivas, la afición crema respondió, reafirmando el peso histórico del club. Completa el podio Municipal, con 27,960 aficionados, sosteniendo su tradicional convocatoria y demostrando que, incluso en torneos irregulares, sigue siendo uno de los pilares del fútbol guatemalteco.

⚽📊 Los clubes con mayor asistencia en la Fase de Clasificación del Torneo Clausura 2026 de la Liga Bantrab.



Desliza y descubre quiénes lideraron en apoyo de su gente. 🔜#ElFútbolNosUne #TuBienestarEsNuestroTrabajo pic.twitter.com/YLvsip6fZS — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 29, 2026

El ranking de asistencia en el Clausura 2026

Más atrás en la lista aparecen equipos como Marquense (19,158), Antigua GFC (12,478) y Cobán Imperial (8,559), que mantienen una base sólida de aficionados, aunque lejos del impacto de los tres grandes. También figuran Aurora (6,049) y Mixco (6,461), con cifras más modestas pero competitivas dentro de la media del torneo.

En el fondo del ranking se encuentran Guastatoya (5,419), Malacateco (5,667) y Mictlán (5,133), mientras que Achuapa cierra la lista con apenas 3,038 espectadores. Estos números reflejan una realidad contundente: el rendimiento deportivo y la conexión con la afición van de la mano, y en muchos casos, los equipos que pelean en la zona baja también sufren en el respaldo en las tribunas.

¿Es Xelajú el más grande de la actualidad?

Los números abren un debate inevitable. Xelajú MC lidera en asistencia, compite en lo deportivo y genera una identidad fuerte con su gente, tres factores que hoy lo colocan como el club más influyente del momento en Guatemala. Sin embargo, hablar de “el más grande” implica historia, títulos y peso institucional, terrenos donde Comunicaciones y Municipal siguen teniendo argumentos sólidos.

Lo que sí es indiscutible es que el Clausura 2026 dejó un mensaje claro: Xelajú está marcando el ritmo. Su crecimiento no es casualidad, y su gente lo respalda partido a partido. En un fútbol donde la conexión con la afición es cada vez más determinante, el equipo altense no solo compite: también lidera una nueva narrativa en la Liga Nacional.

Te puede interesar –