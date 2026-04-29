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Independiente Medellín vs Cusco, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos al juego entre Deportivo Independiente Medellín y Cusco.

Deportivo Independiente Medellín y Cusco de Perú se enfrentan en el Atanasio Girardot
Independiente Medellín vs Cusco, Copa Libertadores | Claro Sports

Llegamos a la mitad de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Deportivo Independiente Medellín recibe en su casa, el Estadio Atanasio Girardot, a Cusco de Perú. El ‘poderoso’ busca su primera victoria en ‘La Novia de América’ tras la salida de Alejandro Restrepo.

Horario y dónde ver Independiente Medellín vs Cusco por la jornada 3 de la Copa Libertadores

El duelo entre Independiente Medellín y Cusco de Perú por la Copa Libertadores 2026 se jugará este jueves 30 de abril a partir de las 21:00 horas de Colombia, es decir, a las 23:00 horas de Argentina y 20:00 de México. Este compromiso se podrá ver por ESPN y Disney+.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Independiente Medellín vs Cusco

DIM: Eder Chaux; Luis Escorcia, Daniel Londoño, Leyser Chaverra; Esneyder Mena, Daniel Cataño, Alexis Serna, Francisco Chaverra, Frank Fabra; Yony González y Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Botero.

Cusco: Pedro Díaz; Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar; Diego Soto, Oswaldo Valenzuela, Joel Herrera; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal y Facundo Calleja. DT: Alejandro Orfila.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿quién es el favorito de Independiente Medellín vs Cusco según la IA?

Si se mira desde modelos predictivos (basados en rendimiento reciente, historial internacional y planteles), el favoritismo suele inclinarse hacia el Deportivo Independiente Medellín por varios factores: la localía en el Estadio Atanasio Girardot y su reciente victoria ante Fortaleza en Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Por su parte, Cusco llega como un equipo más irregular y con menos historial internacional, lo que en modelos de IA suele pesar bastante. Además, su reciente derrota por ocho goles a cero ante Alianza Lima lo crucifica.

En resumen, Deportivo Independiente Medellín parte como ligero favorito en el papel, pero no es un cruce definido: es de esos partidos donde el contexto (localía, forma del día) puede cambiarlo todo.

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