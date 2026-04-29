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Posibles alineaciones del Independiente Medellín vs Cusco por Copa Libertadores 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports se pueden enterar de toda la antesala del juego entre Deportivo Independiente Medellín y Cusco de Perú.

Deportivo Independiente Medellín recibe a Cusco de Perú por la tercera fecha de la Copa Libertadores
Deportivo Independiente Medellín vs Cusco, previa | Claro Sports

En Claro Sports seguimos de cerca la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Deportivo Independiente Medellín hace las veces de local en el Estadio Atanasio Girardot para recibir al Cusco de Perú. Los colombianos deben ganar o ganar, pues aún no suman de a tres puntos en el torneo continental.

Posible alineación de Independiente Medellín por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

  • Así formaría DIM: Eder Chaux; Luis Escorcia, Daniel Londoño, Leyser Chaverra; Esneyder Mena, Daniel Cataño, Alexis Serna, Francisco Chaverra, Frank Fabra; Yony González y Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Botero.

Posible alineación de Cusco por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

  • Así formaría Cusco: Pedro Díaz; Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar; Diego Soto, Oswaldo Valenzuela, Joel Herrera; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal y Facundo Calleja. DT: Alejandro Orfila.

¿Cómo y dónde ver DIM vs Cusco por la Copa Libertadores 2026?

El compromiso a disputarse en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, se llevará a cabo este jueves 30 de abril a las 21:00 de la noche (hora colombiana) se podrá ver a través de ESPN y Disney+. No obstante, en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto del compromiso.

Últimos partidos del Deportivo Independiente Medellín

  • 25.04.2026 | DIM 1-0 Fortaleza.
  • 22.04.2026 | Independiente Medellín 2-0 Boyacá Chicó.
  • 19.04.2026 | Alianza 0-1 Independiente Medellín.
  • 16.04.2026 | Flamengo 4-1 Independiente Medellín.

Últimos partidos de Cusco

  • 26.04.2026 | Cusco 2-1 Sport Huancayo.
  • 22.04.2026 | Cusco 1-0 Cajamarca.
  • 18.04.2026 | Alianza Lima 8-0 Cusco.
  • 14.04.2026 | Estudiantes de La Plata 2-1 Cusco.

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