Posibles alineaciones del Independiente Medellín vs Cusco por Copa Libertadores 2026
En Claro Sports se pueden enterar de toda la antesala del juego entre Deportivo Independiente Medellín y Cusco de Perú.
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En Claro Sports seguimos de cerca la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Deportivo Independiente Medellín hace las veces de local en el Estadio Atanasio Girardot para recibir al Cusco de Perú. Los colombianos deben ganar o ganar, pues aún no suman de a tres puntos en el torneo continental.
Posible alineación de Independiente Medellín por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026
- Así formaría DIM: Eder Chaux; Luis Escorcia, Daniel Londoño, Leyser Chaverra; Esneyder Mena, Daniel Cataño, Alexis Serna, Francisco Chaverra, Frank Fabra; Yony González y Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Botero.
Posible alineación de Cusco por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026
- Así formaría Cusco: Pedro Díaz; Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar; Diego Soto, Oswaldo Valenzuela, Joel Herrera; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal y Facundo Calleja. DT: Alejandro Orfila.
¿Cómo y dónde ver DIM vs Cusco por la Copa Libertadores 2026?
El compromiso a disputarse en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, se llevará a cabo este jueves 30 de abril a las 21:00 de la noche (hora colombiana) se podrá ver a través de ESPN y Disney+. No obstante, en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto del compromiso.
Últimos partidos del Deportivo Independiente Medellín
- 25.04.2026 | DIM 1-0 Fortaleza.
- 22.04.2026 | Independiente Medellín 2-0 Boyacá Chicó.
- 19.04.2026 | Alianza 0-1 Independiente Medellín.
- 16.04.2026 | Flamengo 4-1 Independiente Medellín.
Últimos partidos de Cusco
- 26.04.2026 | Cusco 2-1 Sport Huancayo.
- 22.04.2026 | Cusco 1-0 Cajamarca.
- 18.04.2026 | Alianza Lima 8-0 Cusco.
- 14.04.2026 | Estudiantes de La Plata 2-1 Cusco.