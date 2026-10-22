Saprissa no pudo con Firpo y definirá su clasificación en Costa Rica

Los equipos no lograron sacarse ventaja en una eliminatoria que definirá uno de los boletos para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

Firpo y Saprissa no se sacaron ventaja | X: @SaprissaOficial

Luis Ángel Firpo y Deportivo Saprissa igualaron 0-0 este miércoles 21 de octubre en el estadio Jorge “El Mágico” González de San Salvador, por el partido de ida del repechaje de la Copa Centroamericana 2026. Ninguno de los equipos consiguió sacar ventaja en una eliminatoria que definirá uno de los boletos disponibles para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

El conjunto costarricense comenzó con mayor posesión de la pelota y buscó instalarse en campo contrario. Orlando Sinclair protagonizó las primeras aproximaciones, aunque sus definiciones no encontraron el arco. Luis Paradela también generó peligro desde el sector izquierdo, pero sus intervenciones no pudieron traducirse en goles.

Con el transcurso de los minutos, Firpo comenzó a ganar protagonismo mediante ataques directos. Vásquez tuvo dos oportunidades para abrir el marcador, pero se encontró con las intervenciones de Abraham Madriz. El arquero también respondió ante un remate de Diego Flores, quien aprovechó los espacios para generar peligro.

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El equipo dirigido por Marvin Solano terminó la primera mitad con las ocasiones más claras, pese a tener menos posesión. Saprissa, conducido por Hernán Medford, mantuvo la iniciativa durante algunos pasajes, aunque encontró dificultades para superar la organización defensiva del conjunto salvadoreño.

Firpo y Saprissa definirán la clasificación en Costa Rica

En el complemento, Sinclair volvió a generar peligro con un cabezazo que terminó por encima del travesaño. Firpo respondió mediante Víctor García, cuyo remate fue contenido por Madriz. Kendall Waston también estuvo cerca de convertir con una definición de taco que pasó junto al arco.

Ambos entrenadores realizaron modificaciones durante la segunda mitad para intentar cambiar el desarrollo del encuentro. Firpo incorporó a futbolistas como Brayan Landaverde y Elmer Rodríguez, mientras que Saprissa dio ingreso a Kenay Arboine y Alberth Barahona.

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En los minutos finales, Waston conectó un remate tras un centro al área, pero Felipe Amaya consiguió controlar la pelota. Fue el primer disparo entre los tres palos del conjunto costarricense, que no logró aprovechar sus períodos de dominio.

Con el empate sin goles, Firpo y Saprissa deberán definir la eliminatoria en territorio costarricense. El ganador de la serie conseguirá la clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que el perdedor quedará eliminado de la competencia regional.

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