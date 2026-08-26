América toca la puerta de Deossa: el colombiano duda en regresar a la Liga MX

El mediocampista colombiano es una de las opciones que analiza el América para reforzar su plantilla, aunque todavía no define su futuro

Nelson Deossa está en el radar del América. Imago 7

El América busca reforzar su mediocampo y tiene en la mira a Nelson Deossa, futbolista colombiano que actualmente pertenece al Real Betis. El conjunto azulcrema ya habría mostrado interés por el jugador, quien cuenta con experiencia en el fútbol mexicano tras su paso por Pachuca y Monterrey. Sin embargo, el mediocampista no estaría completamente convencido de regresar a la Liga MX en este momento.

La principal intención de Deossa sería mantenerse en el fútbol europeo y aprovechar la oportunidad de consolidarse en España. Aunque América aparece como una alternativa importante por la dimensión del club y el proyecto deportivo, el colombiano analiza sus opciones antes de tomar una decisión sobre su futuro. LEE LA NOTA COMPLETA

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