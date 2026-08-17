¿Hormiga a Grecia? Chivas y Armando González viven realidades opuestas por el fichaje con Olympiacos

El delantero confía en cerrar su salida a Europa, mientras Chivas mantiene firme su postura económica ante la oferta del Olympiacos

Continúan las conversaciones entre los equipos rojiblancos | Imago 7

El futuro de Armando González continúa sin una resolución definitiva mientras avanzan las conversaciones entre Chivas y Olympiacos por el posible traspaso del delantero mexicano. La negociación atraviesa un punto clave, pero con dos visiones completamente diferentes: mientras el futbolista y su entorno consideran que el acuerdo está cerca, la directiva rojiblanca mantiene una postura firme sobre las condiciones para dejarlo salir.

El conjunto griego ya presentó una segunda propuesta formal por el atacante, pero nuevamente fue rechazada por Guadalajara al considerar que la cifra todavía no cumple con las expectativas económicas del club. En el Rebaño existe la intención de escuchar ofertas, aunque únicamente si representan una operación favorable para la institución.

La postura de Chivas es clara: Armando González solamente saldrá si Olympiacos alcanza una cantidad que deje satisfecho al club. La directiva considera que debe proteger el valor de uno de sus futbolistas con mayor proyección y no contempla facilitar una salida por debajo de las condiciones establecidas.

El delantero cuenta con una cláusula de rescisión para equipos europeos, por lo que la dirigencia rojiblanca mantiene como referencia ese monto dentro de la negociación. Aunque existe apertura para analizar alternativas que beneficien a todas las partes, en Verde Valle no quieren tomar una decisión apresurada.

Una fuente cercana a la directiva explicó a Claro Sports que Chivas no tiene intención de reducir el costo de la operación únicamente para acelerar el acuerdo. El objetivo del club es encontrar una fórmula que permita al jugador cumplir su deseo de emigrar, pero sin afectar los intereses económicos del Guadalajara.

Del lado de Armando González creen que el fichaje está muy cerca

Mientras la directiva mantiene cautela, el entorno de ‘La Hormiga’ González vive el escenario con mayor optimismo. Personas cercanas al futbolista consideran que las negociaciones están avanzadas y que el acuerdo con Olympiacos podría concretarse en los próximos días.

La intención del jugador es aprovechar la oportunidad de dar el salto al fútbol europeo. La posibilidad de llegar a un club como Olympiacos resulta atractiva por su historia, su presencia internacional y la oportunidad de disputar competiciones de alto nivel durante la temporada 2026-2027.

Incluso dentro del entorno rojiblanco existe la percepción de que la negociación se encuentra en una etapa avanzada. Sin embargo, la última palabra continúa estando en manos de la directiva de Chivas, que será la encargada de definir si la propuesta final cumple con las expectativas del club.

Por ahora, el panorama mantiene dos realidades distintas: Armando González espera que su sueño europeo pueda concretarse pronto, mientras Chivas busca asegurar que su salida ocurra bajo las condiciones que considera correctas. La negociación entra en una fase decisiva y el desenlace dependerá de si Olympiacos logra acercarse a la postura del Rebaño.

Te puede interesar