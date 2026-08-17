El futuro de la ‘Hormiga’ está en manos de una agencia llena de estrellas mundiales

Armando González es representado por Roc Nation Sports, la misma agencia que trabaja con figuras como Vinicius Jr, Kevin De Bruyne y Endrick

La ‘Hormiga’ González comparte agencia con Vinicius y De Bruyne. Imago 7/Reuters

El futuro de Armando ‘Hormiga’ González sigue abierto mientras Olympiacos mantiene interés en ficharlo. El delantero de Chivas cuenta con el respaldo de Roc Nation Sports, agencia que representa a estrellas internacionales como Vinicius Jr, Kevin De Bruyne, Endrick, Gabriel Martinelli y Federico Dimarco. González es el único futbolista mexicano dentro de ese grupo.

La negociación con Olympiacos todavía no está cerrada. De acuerdo con información retomada por AS, Chivas rechazó una primera oferta y no pretende negociar por debajo de la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. El atacante viene de marcar 25 goles en todas las competencias durante la temporada 2025-26, aunque todavía no ha anotado en el arranque de la actual campaña. LEE LA NOTA COMPLETA

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