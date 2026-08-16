Rodri, cada vez más cerca del Barcelona: el City habría aceptado la oferta de 75 millones de euros

El mediocampista español tendría encaminada su llegada al campeón de LaLiga, a falta de revisión médica y anuncio oficial

Rodri cada vez más cerca del Barcelona | REUTERS/Kai Pfaffenbach

El FC Barcelona estaría muy cerca de concretar uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes. Rodri Hernández apuntaría a convertirse en nuevo jugador blaugrana después de que el club catalán y el Manchester City habrían alcanzado un acuerdo para su traspaso.

De acuerdo con Fabrizio Romano, existiría ya luz verde entre las partes para avanzar con la operación. El City habría aceptado la última propuesta presentada por el Barcelona, una oferta que, según Marca, rondaría los 75 millones de euros más variables.

El equipo de Hansi Flick habría comenzado las conversaciones con una propuesta cercana a los 45 millones de euros, mientras que el conjunto mancuniano habría situado inicialmente sus pretensiones alrededor de los 90 millones. Las diferencias fueron reduciéndose conforme avanzaron las negociaciones.

MÁS INFORMACIÓN: Obed Vargas podría salir cedido: Atlético evalúa su futuro y tres clubes preguntan

Una segunda oferta blaugrana de aproximadamente 65 millones de euros también habría sido rechazada por el conjunto inglés. Posteriormente, se elevó nuevamente la propuesta hasta alcanzar un acuerdo verbal por el traspaso.

Rodri, una pieza de élite para el mediocampo de Hansi Flick

De concretarse la operación, Hansi Flick incorporaría a uno de los mediocampistas más reconocidos del fútbol mundial. Rodri llegaría al vigente bicampeón de LaLiga después de una etapa histórica con el Manchester City, club con el que suma 298 partidos.

Durante su paso por Inglaterra conquistó cuatro Premier League y una Champions League, convirtiéndose en una pieza fundamental del periodo más exitoso en la historia de los Citizens.

El español también tiene un Balón de Oro en su palmarés individual y fue elegido MVP del Mundial 2026, donde controló el mediocampo de la España de Luis de la Fuente, que conquistó su segunda estrella.

MÁS INFORMACIÓN: Cancelo se desvincula del Al Hilal y llegará al Barcelona como agente libre

Según los reportes alrededor de la negociación, Rodri ya habría llegado a un acuerdo personal con el cuadro catalán, descartando el supuesto interés del Real Madrid. El deseo del futbolista habría sido uno de los factores que terminaron facilitando el acercamiento entre ambos clubes.

A falta de completar los últimos trámites administrativos, la revisión médica y el anuncio oficial, Rodri estaría encaminado a convertirse en uno de los grandes fichajes del mercado veraniego.

Te puede interesar