Monaco explica el fichaje fallido de Erik Lira y deja abierta la puerta para enero

Thiago Scuro, CEO del AS Monaco, confirmó que el acuerdo con Cruz Azul estaba listo, pero la falta de una plaza de extranjero impidió completar la operación

Erik Lira y su fallido fichaje con el Monaco | Imago7

El AS Monaco rompió el silencio sobre el fallido fichaje de Erik Lira y confirmó que el mediocampista mexicano estuvo preparado para convertirse en jugador del conjunto francés durante las últimas horas del mercado. Thiago Scuro, CEO del club del Principado, explicó que existía un acuerdo con Cruz Azul, pero una situación dentro de la plantilla impidió completar su incorporación.

Scuro detalló que el Monaco necesitaba liberar una plaza de jugador extranjero antes de registrar a Lira. Para conseguirlo, el movimiento estaba condicionado a la salida de Folarin Balogun, quien tuvo la posibilidad de marcharse al Everton. La operación del delantero estadounidense no se concretó y el conjunto monegasco se quedó sin el espacio necesario para completar el fichaje del mexicano antes del cierre del mercado.

“La situación con Erik Lira, nuestra relación con Cruz Azul… Quiero agradecerles mucho y aprecio la forma en que manejaron todo con nosotros. El acuerdo estaba listo. El jugador estaba listo para viajar. Todo estaba absolutamente a punto. Pero era obligatorio en el acuerdo que Balogun abriera el cupo de extranjero; por eso, no pudimos traer a Erik Lira. Ese era nuestro deseo”, explicó el directivo.

El escenario se produjo después de diferentes movimientos que el Monaco intentó realizar durante el cierre de la ventana. Además de la permanencia de Balogun, el club francés no pudo completar la salida de Lamine Camara al Chelsea, por lo que la configuración de la plantilla terminó condicionando otras operaciones que estaban preparadas para concretarse.

Para Lira, la situación significó permanecer en Cruz Azul después de varias semanas de conversaciones. El mediocampista había priorizado la posibilidad de continuar su carrera en Europa e incluso descartó una propuesta de Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos mientras esperaba el desenlace de las negociaciones con el Monaco. La transferencia estaba encaminada entre las partes y el mexicano tenía preparado su traslado a Francia.

Scuro también habló sobre el momento en el que el club tuvo que comunicar al futbolista que la transferencia no podría realizarse. “Tener que llamar al jugador y decirle, lo siento, no pudimos hacerlo. Como humano, es una parte muy dura del trabajo, en el mercado de fichajes”, reconoció el CEO, quien dejó claro que el impedimento estuvo relacionado con la plaza de extranjero y no con un desacuerdo con Cruz Azul o con Lira.

La posibilidad de retomar las negociaciones durante el mercado de invierno tampoco quedó descartada. “¿Podría unirse en enero? Depende de varias cosas. No estamos en posición de pedirles que esperen, que sigan esperando. Pero seguro, es un jugador que tiene nuestra atención y respeto”, afirmó Scuro. De esta manera, el directivo confirmó que Lira continúa dentro del seguimiento del Monaco, aunque sin asegurar que el club vuelva a presentar una propuesta.

Por ahora, Erik Lira permanecerá con Cruz Azul salvo algún movimiento de última hora en el mercado que continúa abierto, mientras el Monaco tendrá que evaluar nuevamente la composición de su plantilla si decide reactivar la operación. El mercado de enero aparece como la siguiente posibilidad para que las partes vuelvan a negociar, aunque, como señaló Scuro, cualquier movimiento dependerá de las condiciones que existan en ese momento.

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