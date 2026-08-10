Gallos Blancos prepara un fichaje desde España, pero hay una alerta por lesión

Gallos Blancos negocia por Iker Benito, futbolista de Osasuna que puede jugar como extremo o lateral y viene de una grave lesión de rodilla

Iker Benito negocia su llegada a los Gallos Blancos. Foto Instagram: @ikerbenito_

Querétaro continúa moviéndose en el mercado después de quedar eliminado de la Leagues Cup 2026. De acuerdo con información retomada por AS México, el conjunto dirigido por Esteban González trabaja en la incorporación de Iker Benito, futbolista de Osasuna que tendría negociada su llegada a la Liga MX.

El español de 23 años puede desempeñarse como extremo o lateral y cuenta con experiencia tanto en Primera como en Segunda División de España. Sin embargo, la operación representa un riesgo físico debido a que Benito viene de recuperarse de una lesión de ligamento cruzado, factor que Querétaro deberá valorar antes de concretar el fichaje. LEE LA NOTA COMPLETA

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