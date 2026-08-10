Festival de Verano llena el Simón Bolívar de cometas, baile y experiencias para la familia

Este 8 y 9 de agosto, el Parque Metropolitano Simón Bolívar reunirá actividades gratuitas de recreación, bienestar animal, aprendizaje, actividad física y prevención para públicos de todas las edades.

Festival de Verano Bogotá/ IDRD.

El Festival de Verano continúa este fin de semana con una programación que convertirá el Parque Metropolitano Simón Bolívar en un gran escenario para jugar, aprender, bailar, compartir con los animales de compañía y descubrir nuevas formas de vivir la actividad física.

Las actividades hacen parte de la edición número 29 del Festival, que continúa con una programación con más de 60 eventos gratuitos de deporte, recreación, actividad física, cultura y entretenimiento para todas las edades.

“Este fin de semana queremos que cada familia encuentre una manera diferente de vivir el Festival: volando una cometa, bailando, aprendiendo, compartiendo con sus animales de compañía o descubriendo nuevas disciplinas. El Parque Simón Bolívar será un gran punto de encuentro para movernos, cuidarnos y disfrutar juntos de una Bogotá de talla mundial”, destacó Daniel García Cañón, director del IDRD.

El cielo de Bogotá se llenará de color

¿Listos para mirar hacia arriba y dejarse sorprender? Este sábado 8 de agosto, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar recibirá el Festival de Cometas, una jornada gratuita con exhibiciones de cometeros nacionales, figuras gigantes, demostraciones acrobáticas, talleres y actividades para todas las edades.

Será un plan para volver a jugar, sentir el viento y llenar el cielo de formas y colores. Trae a tu familia y vive una de las tradiciones más queridas de agosto en Bogotá.

Superhéroes de carne y hueso llegan al Festival

¿Tus hijos sueñan con conocer superhéroes de verdad? Este domingo 9 de agosto, Strongman Bogotá reunirá en el Talud Bajo del Parque Simón Bolívar a atletas capaces de levantar, cargar y arrastrar objetos de gran peso.

Será un espectáculo lleno de fuerza y emoción para disfrutar en familia, observar pruebas sorprendentes y descubrir que los verdaderos superpoderes se construyen con disciplina, técnica, entrenamiento y constancia. La actividad se realizará de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Bogotá se mueve al ritmo de Zumba

¿Te gusta bailar? Ponte ropa cómoda y prepárate para disfrutar una gran clase gratuita con VeruskaFitDance, instructora y referente de Zumba en Colombia, y el Team Aniversario Zumba Colombia.

La música, el movimiento y la energía se unirán en una experiencia para activar el cuerpo, liberar tensiones y compartir con cientos de personas. No importa tu edad ni tu experiencia: solo necesitas ganas de bailar y pasarla bien.

Aprender también puede ser divertido

¿Quién dijo que el conocimiento solo está en los salones de clase? Durante el 8 y 9 de agosto, la Fundación Universitaria Los Libertadores tendrá una zona de experiencias para que niñas, niños, jóvenes y adultos aprendan mientras juegan, crean y experimentan.

Las familias podrán participar en vuelos de cometas, actividades prácticas y retos lúdicos que estimularán la imaginación, la creatividad y el trabajo en equipo.

Será una oportunidad para descubrir cómo la ingeniería, el diseño, la comunicación, la tecnología y las ciencias humanas pueden aportar soluciones a los retos de las comunidades. Acércate, pregunta, participa y comprueba que una buena idea también puede transformar la ciudad.

Un plan muy peludo para toda la familia

¿Tu mejor compañero tiene cuatro patas? Este sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., el Óvalo 3 del Parque Simón Bolívar se convertirá en Villa Peluda, un espacio gratuito para jugar, moverse y fortalecer el vínculo con los animales de compañía.

Habrá actividades recreativas, desafíos físicos, experiencias de integración y espacios para aprender sobre bienestar y tenencia responsable. No se requiere inscripción para ingresar: trae a tu peludo y prepárate para compartir una jornada pensada para cuidarlo y hacerlo feliz.

Además, el domingo 9, desde las 7:00 a. m., se realizará la Carrera Canicross, una experiencia para correr en equipo y disfrutar la emoción de llegar juntos a la meta. Esta actividad sí requiere inscripción previa y está sujeta a las condiciones definidas por la organización.

Jugar también ayuda a prevenir

¿Cómo reconocer una situación de riesgo y pedir ayuda a tiempo? El Festival de Verano también tendrá experiencias para aprender a cuidarse de una manera clara, creativa y cercana.

En alianza con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y con el apoyo de la Embajada de Canadá, llegarán las campañas #TuVidaCambia y #ModoSeguro, orientadas a la prevención de la trata de personas. La estrategia de la OIM utiliza recursos pedagógicos y digitales para acercar estos mensajes a diferentes públicos.

A través de cuatro microobras de teatro, un videojuego y un cuento infantil, niñas, niños, jóvenes y familias podrán reconocer señales de alerta y aprender herramientas de prevención. Participa, conversa en familia y recuerda que informarse también es una forma de protegerse.

El IDRD invita a consultar previamente los horarios, escenarios, requisitos y posibles actualizaciones en el sitio web oficial del Festival de Verano, un festival de talla mundial, las redes sociales del Instituto y la aplicación Vive IDRD.

Créditos: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES IDRD.

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