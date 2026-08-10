Colombia hace historia en el trail running: Manizales, estación del Mundial de Kilómetro Vertical

Colombia fue el único país de Latinoamérica en tener una parada del VK OPEN World Cup de la International Skyrunning Federation.

Kilómetro Vertical/ Festival de la Montaña.

Manizales, Caldas se volvió a vestir de deporte, reunió a la élite internacional, en uno de los retos de montaña más imponentes del mundo, a nada más y nada menos que 1.000 metros de ascenso positivo, en un recorrido aproximado de 4.8 kilómetros.

La disputa del Campeonato Mundial de Kilómetro Vertical de la VK OPEN World Cup de la International Skyrunning Federation dejó a Colombia como uno de los países preferidos para que los deportistas practiquen estas disciplinas de alta montaña.

La octava edición del Festival de la Montaña, el cual abarcó deporte, cultura y sostenibilidad, consolidó a Manizales como un referente internacional del trail running. Además, posicionó al país como la única parada de este Mundial en Latinoamérica, dando un toque de exclusividad para esta nación.

Resultados Kilómetro Vertical, jueves 6 de agosto:

Mujeres

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Chernova Irina Black Lynx School 1:02:26 2. Pulido Lugo Diana Altius runners 1:07:19 3. Morales Pulido Yeni Paola Track and Mountain 1:07:53 4. Puentes Rodríguez Valentina Potosí 1:10:36 5. Ortegón Martínez Laura Gabriela Carbonitrailers 1:10:59

Hombres

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Rincón Álvarez Yeison Alejandro Arepa Casera la brasita – BEMAT COLOMBIA 51:05 2. Chernov Viktorovich Vitalli Black Lynx School 53:02 3. Rincón Ortiz Cristian Sebastián Merrell Colombia 54:33 4. Londoño Orozco César Trail running Manizales 58:02 5. Ruiz Briceño Carlos Andrés – 58:28

“Esta es mi primera vez en Colombia, y por supuesto nos gustó mucho todo: Rusia, Siberia, el lago Baikal es donde vivimos es un mundo completamente diferente. Tienen una naturaleza increíblemente interesante y hermosa, estamos encantados. La carrera en sí también fue muy interesante y hermosa, estamos encantados, nunca habíamos corrido en un terreno como este, además del desnivel es significativo. Fue difícil para mí, me estaba asfixiando, pero estoy contenta cómo se fue dando todo. Esperamos volver algún día”, dijo Irina Chernova, campeona de la categoría femenina.

“Este año fue una pista totalmente diferente a lo que vivimos el año pasado, muy húmeda. Este año estaba un poco más lisa, algo complicado para los zapatos y complejo para rodar. Teníamos nivel internacional con el campeón mundial de origen ruso. Estamos contentos por llevarnos el título con estos rivales”, aseguró Yeison Rincón, campeón de la categoría masculina.

Resultados, jueves 6 de agosto:

42 KM

Mujeres

Abierta hasta 39 años

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Coral Coral Natalia Liebres Colombia Club Deportivo 7:19:57 2. Castillo Lara Ana Rocío FESMO 7:37:17 3. Patiño Henao Paola Andrea Team Goats 7:46:58

Máster 40 años en adelante

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Barreto Espitia Andrea Milena Mujeres de la montaña 7:03:40 2. Martínez García Claudia Patricia Liebres Colombia 7:16:48 3. Chacón Borja Elsy Stella – 7:59:26

Hombres

Abierta hasta 39 años

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Sánchez Cubides Jonathan Team Goats Mountain 6:25:02 2. Rincón Bedoya Cristian Team Goats 6:43:58 3. Velandia Pinilla Pedro Andrés – 6:44:51 4. Mora Calderón Esteban The North face 6:49:12

Máster 40 años en adelante

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Acosta Oropeza Juan Manuel Team mountain 5:04:46 2. Castro Espitia Alejandro – 5:52:50 3. Granada Giraldo Carlos Arturo Independiente 6:23:36 4. Hernández Morales Wilson – 6:32:11

Los participantes y visitantes, quienes acudieron a esta cita deportiva, pudieron disfrutar de uno de los paisajes más emblemáticos de Colombia y Suramérica. Una actividad en la que se pudieron deleitar del medio ambiente y la vida.

“En el mítico Alto de Letras. El balance de la carrera es un éxito rotundo, más de 480 corredores disfrutando de las distancias recreativas de 5k, 15k y las distancias más largas que ya se adentraban al Parque de los Nevados de 30k y 42k. La logística fue de 70 personas para poderles ofrecerles una experiencia de altura y que transforma”, dijo Alfonso Esteban de la Cruz, director Festival de la Montaña.

“Tuvimos presencia de personas de varios lugares de Colombia, de fuera del país: Francia y Alemania. Esto es un evento que busca generar conciencia de cambio, de conservación, de conexión con el entorno. Quedamos satisfechos con lo que se vivió hoy”, agregó de la Cruz.

Créditos: Festival de la Montaña.

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