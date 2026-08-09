Víctor Ibarbo, cerca de volver a jugar en el fútbol italiano

Después de varios meses de inactividad, periodistas italianos aseguran que un equipo de la cuarta división estaría interesado en sus servicios.

Víctor Ibarbo, jugador colombiano/ Vizzor Image.

Muchos en el fútbol colombiano recuerdan a Víctor Ibarbo por su paso en Atlético Nacional y América de Cali, el extremo derecho inclusive jugó el Mundial de Brasil 2014 bajo la dirección técnica de José Néstor Pékerman, en el cual la ‘Tricolor’ registró su mejor participación de la historia, llegando hasta los cuartos de final.

Sin embargo el habilidoso jugador de 36 años también cuenta en su historial con participación en el fútbol italiano, ya que jugó en Cagliari del 2011 al 2015, en su primer paso, en la temporada 2016/17 como su segunda oportunidad en esta escuadra; luego también estuvo dos temporadas, 2014/15 y 2015/16 en la Roma.

Pues bien, precisamente hablando de su paso por la Serie A, y tras varios meses de inactividad profesional, periodistas italianos apuntan a que el futbolista colombiano estaría cerca de ser nuevo futbolista del Pontedera de la Serie D para lo que será el inicio de esta nueva temporada, en la que el club busca ascender.

In #SerieD il #Pontedera sta valutando se tesserare Víctor #Ibarbo, ex giocatore di Roma e Cagliari in Italia. Il calciatore ha seguito oggi l’amichevole contro l’Urbino Taccola.https://t.co/Jyy0rIwHmY — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 8, 2026

Cabe mencionar que Víctor Ibarbo jugó 2 años en el Internacional de Palmira, un equipo de la segunda división de Colombia, participó en 38 compromisos, anotó 8 goles y no logró ascender con el cuadro vallecaucano, club en el cual también estuvo con Johan Arango, el polémico delantero con pasado en Santa Fe, Medellín y varios clubes más.

El extremo colombiano ha sido un ‘trota mundos’, ya que también tuvo un paso por el fútbol de Japón. Con el Sagan Tosu disputó 41 partidos y anotó 8 goles desde 2017 hasta 2019. Con el V-Varen Nagasaki estuvo 4 años: 2019, 2020, 2021 y 2022, con dicho equipo jugó 59 partidos y sumó 6 anotaciones.

Podría decirse que sus mejores destellos futbolísticos fueron en Atlético Nacional. En dos etapas: 2008, 2009, 2010 y 2011, además del 2016 acumuló 160 partidos y 12 goles, además levantó los únicos títulos de su carrera: Liga Postobon 2011-I, Superliga 2016 y la Copa Libertadores del 2016, cuando vencieron a Independiente del Valle de Ecuador.

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