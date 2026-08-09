Barcelona acelera por Rodri y su fichaje entra en la fase decisiva

La intención del Barça es resolver el movimiento cuanto antes para que Flick pueda comenzar a trabajar con una plantilla más definida antes del inicio de LaLiga

Todo indica qu el Barcelona y el City llegaron a un acuerdo por Rodri | Reuters

El FC Barcelona está cada vez más cerca de cerrar el fichaje de Rodri Hernández. Las negociaciones con el Manchester City entraron en su fase final y, aunque todavía quedan detalles por resolver antes de que pueda existir un anuncio oficial, las diferencias entre ambos clubes se han reducido después de varias jornadas de conversaciones.

De acuerdo con información publicada por Mundo Deportivo, Barcelona y Rodri ya tienen acordadas las condiciones para su llegada, por lo que el punto pendiente está centrado en el traspaso entre las instituciones. El mediocampista español se encuentra a un año de finalizar su contrato con el City y desde hace varios días habría dado el visto bueno para incorporarse al proyecto de Hansi Flick.

La negociación entre Barcelona y Manchester City fue el principal obstáculo durante las últimas semanas. La primera propuesta azulgrana estaba lejos de las pretensiones del conjunto inglés, pero las posiciones se acercaron hasta trabajar sobre una fórmula que contempla una cantidad fija más variables. Los últimos detalles deben solucionarse antes de que los clubes puedan intercambiar la documentación y avanzar hacia la firma definitiva.

El escenario supone un cambio respecto a las primeras semanas del mercado, cuando Rodri no aparecía como una prioridad inmediata para el Barcelona y su nombre había sido relacionado con el Real Madrid. Sin embargo, aquella operación no terminó de formalizarse y el criterio deportivo del futbolista terminó inclinándolo hacia el conjunto catalán, con cuya filosofía de juego se siente identificado.

La intención del Barcelona es resolver el movimiento cuanto antes para que Flick pueda comenzar a trabajar con una plantilla más definida antes del inicio de LaLiga. El entrenador espera que Rodri pueda incorporarse incluso durante esta misma semana, prácticamente al mismo tiempo que otros futbolistas que regresarán después de sus vacaciones tras disputar el Mundial.

El mercado permanecerá abierto hasta el 31 de agosto, pero el cuerpo técnico azulgrana busca evitar que las principales operaciones se extiendan hasta los últimos días. Dentro de esa planificación, Rodri se ha convertido en uno de los casos prioritarios del Barcelona, que pretende asegurar una incorporación destinada a ocupar una posición central dentro del equipo de Flick.

En Manchester, sin embargo, todavía trabajan bajo el escenario de que Rodri continúa formando parte de la plantilla. Enzo Maresca fue cuestionado sobre el futuro del español después del triunfo 3-1 del City ante el Atlético de Madrid y señaló que espera contar con él cuando termine su periodo de vacaciones. “De momento, el viernes estará en Manchester”, aseguró el técnico italiano en referencia al próximo 14 de agosto.

La declaración no modifica, por ahora, el avance de unas negociaciones que desde Barcelona consideran próximas a su desenlace. Rodri deberá reportarse con el Manchester City mientras no exista un acuerdo firmado, pero el entendimiento con el futbolista y el acercamiento entre los clubes colocan la operación en su tramo decisivo. Barcelona espera terminar de resolver los últimos detalles para que el mediocampista pueda convertirse en una de las principales incorporaciones de Flick para la nueva temporada.

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