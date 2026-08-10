Ivar Sisniega celebra el título de la Concacaf y asegura que México apunta al Mundial sub 20

El directivo destacó la continuidad de Álex Diego como entrenador para el próximo ciclo mundialista. Asimismo, resaltó el apoyo de los clubes de la Liga MX y el éxito integral del proyecto de selecciones menores

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, celebró el título conseguido por la selección mexicana sub 20 ante Estados Unidos en el Campeonato de Concacaf y destacó que el resultado cerró una semana en la que el proyecto de selecciones menores alcanzó varios objetivos. El dirigente consideró que el equipo afrontó la final con menos presión después de asegurar previamente el boleto olímpico.

“Es terminar con broche de oro… hoy llegaron ya sin presión los muchachos. Vimos un gran fútbol, mucha confianza, una gran superioridad sobre Estados Unidos”, declaró Sisniega al valorar el desempeño del Tricolor en la final. También reconoció la capacidad del rival y subrayó la respuesta del plantel mexicano durante el torneo.

El directivo resaltó que el equipo mostró recursos tanto en lo futbolístico como en lo mental. “Contentos con lo mostrado tanto en la actitud como en la actuación, el desempeño y el carácter”, señaló. Además, destacó el regreso del guardameta titular y apuntó que se trata de un jugador con proyección dentro del proceso de selecciones menores.

Sisniega confirmó que Álex Diego continuará al frente de esta generación rumbo al siguiente objetivo internacional. “El proyecto de Alex Diego, y que así está planeado de antemano, es que él va a seguir con este grupo. Este grupo va a la Copa del Mundo Sub-20… tiene un proyecto y una meta muy importante”, explicó.

El presidente ejecutivo de la FMF también reconoció el trabajo de Andrés Lillini y del grupo de entrenadores involucrados en las categorías formativas. “Muy contentos con lo que ha hecho Andrés Lillini y con todo el grupo de técnicos que está formando y forjando para trabajar con las selecciones menores”, comentó.

Otro de los puntos que destacó fue la colaboración de los clubes de la Liga MX para conformar el plantel. “Un gran apoyo de los clubes porque varios otros jugadores [deberían] estar ahorita en la Leagues Cup y los clubes cedieron a todos los jugadores”, dijo Sisniega, quien agradeció que México pudiera contar con sus mejores elementos en el Premundial.

Finalmente, el dirigente vinculó este campeonato con una estrategia más amplia de desarrollo rumbo a futuras competencias. “Es una meta que nos trazamos desde hace dos años… tenemos una gran generación también con el grupo de la Sub-20 y se hizo una preparación muy buena”, afirmó. También recordó los resultados obtenidos por otras selecciones nacionales durante la semana y señaló que este grupo seguirá su camino hacia el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos.

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