¡Uno para la contención! Edwin Cerrillo, cerca de firmar con América desde LA Galaxy

El mediocampista no jugó con el equipo californiano por las negociaciones y el club azulcrema busca cerrar su llegada al inicio de la semana

El mexicoamericano reforzará a las Águilas | JASON MOWRY / GETTY IMAGES VIA AFP

Por: Esteban Garrido

El América está cerca de concretar la contratación de Edwin Cerrillo, mediocampista mexicoamericano de 25 años que actualmente pertenece al LA Galaxy. Según pudo saber Claro Sports, las negociaciones avanzaron durante los últimos días y la intención de la directiva azulcrema es completar la operación durante el inicio de esta semana, antes de continuar con la búsqueda de otro refuerzo para el Apertura 2026.

La posibilidad de que Cerrillo llegue a Coapa tomó fuerza después de que no fuera considerado para el partido del LA Galaxy contra FC Dallas, disputado el sábado 1 de agosto en el Dignity Health Sports Park. El encuentro terminó sin goles y el jugador apareció en el reporte de disponibilidad como baja por una situación no relacionada con una lesión.

La ausencia fue explicada por Will Kuntz, gerente general del conjunto angelino, quien confirmó que el mediocampista se encontraba involucrado en una negociación. Cerrillo dejó de trabajar con normalidad para avanzar en las conversaciones relacionadas con su salida, una señal de que el acuerdo entre las instituciones se encuentra próximo a resolverse.

Edwin Cerrillo apunta a convertirse en refuerzo del América

De acuerdo con la información obtenida por Claro Sports, América pretende firmar a Cerrillo durante los primeros días de la semana, aunque todavía falta completar el proceso contractual y los exámenes médicos. Otros reportes señalan que la operación sería una compra definitiva y que el jugador acordaría un vínculo de largo plazo con el conjunto de Coapa.

Edwin Javier Cerrillo nació el 3 de octubre de 2000 en Waco, Texas. Cuenta con nacionalidad estadounidense y mexicana, juega como mediocampista de contención y utiliza principalmente el perfil derecho. Mide alrededor de 1.75 metros y se formó en las categorías inferiores del FC Dallas, institución con la que debutó profesionalmente en la MLS durante 2019.

Su trayectoria con Dallas terminó en agosto de 2023, cuando el Galaxy lo adquirió inicialmente por 200 mil dólares en fondos de asignación general. Antes de cambiar de equipo registró 96 partidos, 67 de ellos como titular, y cuatro asistencias en todas las competencias. También tuvo participación con las selecciones juveniles de Estados Unidos y formó parte del plantel que disputó el Mundial Sub 20 de Polonia 2019.

Durante la temporada 2026 de la MLS, Edwin Cerrillo disputó 16 partidos, 14 de ellos como titular, y acumuló mil 276 minutos sobre el terreno de juego. El mediocampista no registró goles ni asistencias y recibió cinco tarjetas amarillas. Su última aparición antes de iniciar las negociaciones fue el 25 de julio, cuando completó los 90 minutos en el empate 1-1 del LA Galaxy frente a San Jose Earthquakes.

Los registros de rendimiento también muestran su participación en la circulación del balón. Cerrillo realizó 897 pases durante la campaña de la MLS, de los cuales completó 824 y falló 73, para una efectividad aproximada del 91.9 por ciento. Además, ganó 51 de los 97 duelos que disputó y completó nueve de sus 13 intentos de regate, números que describen a un mediocampista enfocado en la distribución y el equilibrio de la zona central. Su continuidad con el Galaxy ya había quedado reflejada durante la temporada 2025. Cerrillo encabezó al equipo angelino con 43 titularidades y 3 mil 602 minutos disputados en todas las competencias, de acuerdo con los registros oficiales del club.

América todavía busca otra incorporación

La posible llegada de Cerrillo responde a la intención del América de reforzar la recuperación y distribución en el centro del campo. Su condición de futbolista con nacionalidad mexicana también permitiría inscribirlo sin ocupar una plaza de jugador no formado en México, un punto relevante para la planeación de la plantilla durante el Apertura 2026.

Cerrillo se perfila como una opción para competir por un lugar en la contención y darle alternativas a Guillermo Almada en una zona que sufrió modificaciones durante el mercado. Su lectura defensiva, volumen de pases y experiencia en partidos internacionales con el Galaxy encajan en el perfil solicitado por el cuerpo técnico, que busca mayor movilidad en la mitad de la cancha.

El movimiento no sería el último del América. Según pudo saber Claro Sports, la directiva trabaja para incorporar a otro futbolista después de cerrar la negociación por Cerrillo. La prioridad sería encontrar un elemento capaz de aumentar las opciones en ataque, aunque las Águilas analizan distintas alternativas antes de presentar una propuesta formal.

Por ahora, ninguna de las instituciones ha anunciado oficialmente el traspaso. Sin embargo, la ausencia de Cerrillo ante FC Dallas, la explicación de la directiva del Galaxy y el avance de las conversaciones colocan la operación en su etapa final. El objetivo del América es resolver la firma al inicio de la semana y posteriormente enfocar sus esfuerzos en la contratación que completaría la plantilla para el resto del Apertura 2026.

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