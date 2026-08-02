Barcelona declara intransferible a Ferran Torres ante el interés del PSG

El club blaugrana mantiene al delantero en la planificación de Hansi Flick y prevé negociar su renovación después del mercado de verano

El Barcelona mantiene a Ferran Torres dentro de su proyecto | Reuters

El Barcelona mantiene a Ferran Torres dentro de su proyecto para la temporada 2026-27 y no contempla venderlo durante el mercado de verano, de acuerdo a medios deportivos españoles como AS y Mundo Deportivo. La postura del club, difundida por las citadas fuentes, se conoce después de que distintos reportes relacionaran al delantero español con el Paris Saint-Germain y señalaran la posibilidad de una salida inmediata.

Hasta el momento, según la misma información, la institución catalana no ha recibido una oferta formal del PSG ni una solicitud del futbolista para abandonar al equipo. La dirección deportiva continúa trabajando con la idea de que Torres cumplirá su contrato, vigente hasta el 30 de junio de 2027, y se incorporará a la preparación tras sus vacaciones.

El plan del Barcelona es iniciar las conversaciones para ampliar su vínculo en septiembre, una vez cerrado el periodo de transferencias y resuelta la inscripción de los nuevos jugadores. La negociación se desarrollaría bajo condiciones económicas similares a las actuales, debido al lugar que ocupa el atacante dentro de la escala salarial.

Una renovación obligaría al club a realizar un pago adicional al Manchester City, establecido en el acuerdo firmado cuando adquirió al delantero en diciembre de 2022. El Barcelona pagó entonces 55 millones de euros fijos, además de variables vinculadas con distintas condiciones deportivas.

Hansi Flick considera a Ferran una pieza para cubrir las tres posiciones del ataque. El entrenador valora su movilidad, su disposición para competir y la posibilidad de utilizarlo como delantero centro después de la salida de Robert Lewandowski, aunque el club también trabaja en la búsqueda de otro atacante.

El rendimiento del español durante la temporada anterior y su participación con la selección reforzaron su posición dentro del plantel. Torres marcó el gol con el que España ganó la final del Mundial 2026 frente a Argentina, antes de iniciar su periodo de descanso y mantenerse al margen de las versiones sobre su futuro.

Desde el entorno del jugador se ha optado por no realizar comentarios durante sus vacaciones. El Barcelona espera su regreso el 12 de agosto junto con los otros internacionales españoles y prevé conocer entonces su postura sobre la renovación y las informaciones procedentes de Francia.

La posibilidad de un traspaso solo sería estudiada si Ferran solicita formalmente salir y aparece una propuesta que cumpla con las condiciones económicas del club. Mientras eso no ocurra, la planificación deportiva contempla su continuidad y su participación en el ataque del equipo de Flick.

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