Kevin Castaño no estaría en los planes de River: ya fue ofrecido a dos grandes de México

El conjunto ‘Millonario’ decidió buscarle salida al colombiano pese a tener contrato hasta 2028. El mediocampista colombiano fue ofrecido a Pumas y América de la Liga MX.

Kevin Castaño celebrando un gol de River Plate | Reuters.

El ciclo de Kevin Castaño en River Plate estaría muy cerca de llegar a su final. Luego de poco más de un año en el conjunto argentino, el mediocampista colombiano no logró consolidarse como una pieza clave y la dirigencia ya trabaja en encontrarle un nuevo destino de cara a la próxima temporada. Entre los clubes que aparecen en el panorama figuran dos grandes del fútbol mexicano: Pumas UNAM y América.

River Plate ya no cuenta con Kevin Castaño

Castaño llegó a River Plate en marzo de 2025 con la expectativa de convertirse en un hombre importante en la mitad del campo. Sin embargo, su rendimiento no terminó de convencer al cuerpo técnico y, tras disputar 45 partidos, 37 de ellos como titular, apenas registró dos asistencias y nunca logró afianzarse como un indiscutido.

Aunque mantiene contrato vigente con el club argentino hasta 2028, la decisión ya estaría tomada. Cuando regrese a Buenos Aires tras sus vacaciones posteriores al Mundial, el volante de 25 años entrenará con el grupo de jugadores que no hacen parte de los planes deportivos, mientras se define su salida.

Pumas y América, atentos al futuro del colombiano

De acuerdo con la información revelada por el periodista Germán García Grova, Kevin Castaño fue ofrecido tanto a Pumas como al América, dos de los equipos más importantes de la Liga MX. Ambos clubes analizan la posibilidad de incorporar al colombiano, que ya conoce el fútbol mexicano gracias a su paso por Cruz Azul.

Precisamente, con la camiseta de la ‘Máquina Cementera’ disputó 15 compromisos y aportó una asistencia antes de ser transferido al Krasnodar de Rusia. Ese antecedente podría facilitar un eventual regreso al balompié mexicano, donde dejó una buena imagen pese a su corto paso.

Un Mundial discreto y un mercado clave para su carrera

Castaño también hizo parte de la Selección Colombia durante el Mundial, aunque su participación fue limitada. El volante sumó apenas 29 minutos en el torneo: disputó 21 frente a Portugal y otros ocho ante Uzbekistán, sin lograr mayor protagonismo en la campaña del combinado nacional.

A lo largo de su carrera, el mediocampista ha protagonizado transferencias que rondan los 30 millones de euros. Desde su salida de Águilas Doradas hacia Cruz Azul, pasando por su llegada al Krasnodar y posteriormente a River Plate, el colombiano ha mantenido un importante valor de mercado. Ahora, la expectativa está puesta en conocer cuál será el próximo destino de su carrera y bajo qué condiciones económicas se concretará su nuevo traspaso.

Te puede interesar