César Ramos y Katia Itzel García reciben descanso en la Jornada 1 del Apertura 2026

Los árbitros mexicanos que tuvieron actividad en el Mundial 2026 no fueron designados como centrales para el arranque de la Liga MX

La Liga MX anunció las designaciones para la jornada 1 | Imago 7

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones para la jornada 1 del Apertura 2026, en la que César Arturo Ramos y Katia Itzel García no tendrán actividad después de su participación en el Mundial 2026. Ambos silbantes recibieron descanso para el inicio del torneo mexicano, que se disputará del jueves 16 al sábado 18 de julio.

Ramos regresará a México después de concluir su tercera participación mundialista. El árbitro sinaloense dirigió los partidos Irán contra Nueva Zelanda y Escocia frente a Brasil durante la fase de grupos, pero no superó el último recorte de FIFA para las semifinales, el encuentro por el tercer lugar y la final. El mexicano cerró el torneo con nueve partidos dirigidos en Copas del Mundo.

Katia Itzel García tampoco aparece entre las designaciones para la primera fecha de la Liga MX. La árbitra mexicana formó parte del grupo de oficiales en el Mundial 2026 y tuvo actividad como central y soporte durante la competencia celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.

El descanso también se extendió a otros integrantes del arbitraje mexicano que participaron en la Copa del Mundo. Los asistentes Sandra Ramírez y Marco Antonio Bisguerra, así como Guillermo Pacheco, quien trabajó en el videoarbitraje, no fueron considerados para la primera jornada del Apertura 2026.

Erick Yair Miranda, el único árbitro mundialista designado en la Jornada 1

Erick Yair Miranda será el único integrante del grupo arbitral mexicano que participó en el Mundial 2026 y tendrá actividad durante la primera fecha del Apertura. La Comisión de Árbitros lo designó como VAR para el partido entre Chivas y Toluca, programado para el sábado 18 de julio a las 19:07 horas en el Estadio Akron.

Miranda llega al inicio de la Liga MX después de trabajar en la sala de videoarbitraje durante ocho partidos de la Copa del Mundo. Su actividad comenzó en el empate entre Qatar y Suiza y también incluyó los encuentros Irán contra Nueva Zelanda, Escocia frente a Marruecos, España ante Arabia Saudita, Inglaterra contra Ghana, Túnez frente a Países Bajos y Nueva Zelanda ante Bélgica en la fase de grupos.

Su último partido en el Mundial fue el Suiza contra Argelia de los dieciseisavos de final, disputado el 3 de julio. De esta manera, Miranda acumuló ocho encuentros dentro del equipo de videoarbitraje antes de regresar al futbol mexicano para incorporarse a la primera jornada del Apertura 2026.

Daniel Quintero Huitrón dirigirá el Chivas vs Toluca

Daniel Quintero Huitrón fue elegido como árbitro central para uno de los partidos más atractivos de la lornada 1, el duelo entre Chivas y Toluca en el Estadio Akron, tras ser el elegido para pitar la final de vuelta del Clausura entre Pumas y Cruz Azul. Ismael Rosario López Peñuelas, el otro silbante finalista, estará este jueves 16 de julio en el Estadio Caliente para dirigir el partido entre Tijuana y Tigres.

Designaciones arbitrales completas de la Jornada 1 del Apertura 2026

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol confirmó las ternas y los equipos de videoarbitraje para los nueve partidos de la primera jornada. Estas son las designaciones completas, con la fecha y hora de cada encuentro.

Jueves 16 de julio de 2026

Necaxa vs Atlante | 19:00 horas | Estadio Victoria Árbitro Central: Yonatan Peinado Aguirre Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza Árbitro Asistente 2: Mayra Alejandra Mora Cerero Cuarto Árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez Árbitro VAR: Salvador Pérez Villalobos Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Tijuana vs Tigres | 21:00 horas | Estadio Caliente Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez Árbitro Asistente 2: Erik Durón Martínez Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja Árbitro VAR Asistente: Christian Kiabek Espinosa Zavala



Viernes 17 de julio de 2026

Atlético de San Luis vs Cruz Azul | 19:00 horas | Estadio Libertad Financiera Árbitro Central: Adonai Escobedo González Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos Árbitro Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro Cuarto Árbitro: Aldo Ballesteros Barba Árbitro VAR: Óscar Macías Romo Árbitro VAR Asistente: Jesús Aarón Gómez Ruíz

León vs Atlas | 21:00 horas | Estadio Nou Camp Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Mendez Cuarto Árbitro: Víctor Alfonso Cáceres Hernández Árbitro VAR: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

FC Juárez vs Puebla | 21:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez Árbitro Central: Fernando Hernández Gómez Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández Árbitro VAR: Lizzet Amairany García Olvera Árbitro VAR Asistente: Edgar Magdaleno Castrejón



Sábado 18 de julio de 2026

Pumas vs Pachuca | 17:00 horas | Estadio Olímpico Universitario Árbitro Central: Vicente Jassiel Reynoso Arce Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina Árbitro Asistente 2: Jair de Jesús Sosa García Cuarto Árbitro: Mario Terrazas Chávez Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Rayados vs Santos Laguna | 19:00 horas | Estadio BBVA Árbitro Central: Marco Antonio Ortíz Nava Árbitro Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales Árbitro Asistente 2: Francisco Javier González de la Mora Cuarto Árbitro: Martín Molina Astorga Árbitro VAR: Óscar Macías Romo Árbitro VAR Asistente: Ana Cristina Guarneros Lezama

Chivas vs Toluca | 19:07 horas | Estadio Akron Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón Árbitro Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría Árbitro Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo Árbitro VAR Asistente: Francia María González Martínez

Querétaro vs América | 21:00 horas | Estadio La Corregidora Árbitro Central: Luis Enrique Santander Aguirre Árbitro Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila Cuarto Árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras Árbitro VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina Árbitro VAR Asistente: Ximena Márquez Ruíz



Yonatan Peinado Aguirre será el encargado de abrir la actividad arbitral del Apertura 2026 en el Necaxa contra Atlante del jueves 16 de julio en el Estadio Victoria. Ese mismo día, Ismael Rosario López Peñuelas dirigirá el Tijuana frente a Tigres en el Estadio Caliente.

Para el viernes 17 de julio, Adonai Escobedo González estará en el Atlético de San Luis contra Cruz Azul, Jesús Rafael López Valle dirigirá el León frente al Atlas y Fernando Hernández Gómez será el central del FC Juárez ante Puebla. El sábado, Vicente Jassiel Reynoso Arce trabajará en el Pumas contra Pachuca y Marco Antonio Ortiz Nava estará en el Rayados frente a Santos Laguna.

Luis Enrique Santander Aguirre cerrará las designaciones de la primera jornada como árbitro central del Querétaro contra América, programado para el sábado 18 de julio a las 21:00 horas en el Estadio La Corregidora.

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