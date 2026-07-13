Tigres prepara salida de Ángel Correa a tres días de su debut en el Apertura 2026

Tal parece indicar que los felinos llegaron a un acuerdo con River Plate para su salida. Los de San Nicolás no bajaron de sus pretensiones económicas, las cuales ascendían a los 15 millones de dólares

Correa llevará sus goles hacia River Plate | Imago7

Tigres tendrá dos cambios importantes en la semana previa al arranque del Apertura 2026 de la Liga MX, ya que Ángel Correa está por confirmar su salida del equipo para jugar en River Plate; y ya tienen en la mira al defensor Alan Franco como su contratación principal para el torneo que está por comenzar.

Correa no tuvo acción en los partidos amistosos del último mes rumbo al Apertura 2026 y después de que Guido Pizarro confirmara los rumores las negociaciones han avanzado, incluso no será contemplado para el partido de la jornada 1 cuando Tigres visite a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente.

La salida de Correa se dará después de una serie de rumores tras la final que Tigres perdió en la Concachampions. Fueron dos meses de diferentes versiones que terminarán en la salida del jugador rumbo a su país natal, ahora para jugar con el conjunto ‘Millonario’.

Ángel Correa llegó a Tigres como refuerzo para el Apertura 2025. Después de un año participó en 54 partidos oficiales y colaboró con 23 goles, sin embargo no pudo levantar un título después de dos finales, mismas que perdió frente a Toluca; primero en el Apertura 2025 de la Liga MX y después en la Concachampions.

La cláusula de salida de Ángel Correa ronda los 15 millones de dólares, lo que servirá para la contratación de un atacante para reforzar el equipo del entrenador argentino.

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