¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 14 de julio? Resultados y posiciones

Después de terminar dentro del top 10 de la clasificación general el pasado domingo, este martes Egan Bernal volvió a salir del selector grupo.

Egan Bernal, pedalista colombiano | REUTERS

Este martes 14 de julio regresaron las emociones del Tour de Francia, tras una merecida jornada de descanso, luego de 9 jornadas la ‘Ronda Gala’. Las emociones se vivieron con los puertos de primera categoría en Puy Mary – Pas de Peyrol y Col de Pertus, donde Tadej Pogacar nuevamente dejó claro por qué es el mejor ciclista de los últimos tiempos.

En cuanto a los pedalistas colombianos, Egan Bernal, como la mayoría del pelotón, no le pudo seguir el paso a un Pogacar ‘endemoniado’, quien cruzó la meta en el primer lugar. No obstante en toda esa cantidad de cortes que se presentaron durante el día, Egan Bernal se quedó, cruzó la meta en la 15° posición e infortunadamente salió del top 10 de la clasificación general,

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 14 de julio

Colombianos en la etapa 10 del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 15. Egan Bernal Netcompany INEOS 2:53 26. Einer Rubio Movistar Team 6:52 61. Harold Tejada XDS Astana Team 25:09 62. Sergio Higuita XDS Astana Team “ 171. Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 41:41

Colombianos en la clasificación general del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 11. Egan Bernal Netcompany INEOS 12:15 29. Harold Tejada XDS Astana Team 48:13 39. Sergio Higuita XDS Astana Team 1:11:03 40. Einer Rubio Movistar Team 1:11:44 166. Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 2:57:21

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la etapa 11 del Tour de Francia 2026?

Este 15 de julio se estará disputando la etapa número 11 del Tour de Francia 2026. Serán 161.3 kilómetros de recorrido entre Vichy y Nevers; volverá a ser un día para los velocistas, día con terreno plano en su mayoría, no obstante habrá 2 puertos de montaña de cuarta categoría, además de un sprint al inicio.

Según los organizadores de la competición, la fracción de este miércoles estará partiendo sobre las 14:05 de la mañana, horario local; es decir, 07:00 de la mañana de Colombia. A esa hora estarán partiendo Egan Bernal, Sergio Higuita, Harold Tejada, Einer Rubio y Fernando Gaviria.

Altimetría del Tour de Francia, etapa 11 | Tour de Francia Oficial.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Como es habitual, ESPN y la plataforma de streaming Disney+ llevarán las emociones del Tour de Francia para México, así como en territorio colombiano, dicha transmisión comienza a las 06:30 de la mañana, hora colombiana, 05:30 a.m. para los mexicanos.

A esto hay que sumarle la transmisión de canales nacionales como RCN TV y Caracol sobre las 08:30 de la mañana. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles. con un completo minuto a minuto.

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