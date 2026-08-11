Manchester City habría contactado al entorno de Enzo Fernández; Chelsea pediría una cifra récord

Los Citizens habrían dado el primer paso por el argentino, aunque cualquier posible operación dependería de negociar la valoración de 120 millones de libras

El conjunto sky blue buscaría al centrocampista albiceleste | Reuters

El futuro de Enzo Fernández vuelve a colocarse entre los grandes temas del mercado de fichajes de la Premier League. Manchester City habría realizado un primer contacto con el entorno del mediocampista argentino para conocer las condiciones de una posible operación, aunque por ahora el principal obstáculo estaría en la elevada valoración establecida por Chelsea.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, los Blues pedirían 120 millones de libras para considerar la salida de uno de sus capitanes. Manchester City tendría interés en explorar la posibilidad de incorporarlo, pero esperaría negociar esa cantidad antes de avanzar hacia un eventual acuerdo.

Los Blues, por su parte, no tendrían necesidad de desprenderse del futbolista. El conjunto londinense estaría conforme con mantenerlo dentro del proyecto de Xabi Alonso y su regreso a los entrenamientos este martes, después de sus vacaciones, mantiene abierta la posibilidad de que continúe normalmente con el equipo durante la temporada 2026-27.

Enzo Fernández podría romper nuevamente el récord de la Premier League

Una transferencia por las 120 millones de libras que pretende Chelsea tendría dimensiones históricas. La cantidad establecería un nuevo récord en el fútbol inglés, apenas semanas después de que la marca cambiara de manos durante este mercado.

Manchester City desembolsó de 116 millones de libras por Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest, antes de que Chelsea elevara la referencia hasta 117 millones por Morgan Rogers. Si los Citizens aceptaran las condiciones planteadas por los Blues por Fernández, el argentino superaría ambas operaciones.

Los números de Enzo Fernández con el Chelsea

Fernández llegó al Chelsea en enero de 2023, después de que se proclamara campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Los londinenses pagaron alrededor de 121 millones de euros para ficharlo procedente del Benfica.

Enzo acumula 169 partidos con la camiseta del Chelsea, con una producción de 31 goles y 30 asistencias. Además, conquistó la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes 2025, torneo en el que portó el gafete de capitán en tres encuentros y terminó con un gol y tres asistencias.

La relación con Enzo Maresca podría acercarlo al Manchester City

Maresca y Fernández coincidieron en el Chelsea | Reuters

Otro elemento que alimenta las especulaciones es la presencia de Enzo Maresca en el banquillo del Manchester City. El entrenador italiano conoce de primera mano al argentino después de dirigirlo en Chelsea y mantener con él una relación cercana durante su etapa en Stamford Bridge.

Maresca respaldó a Fernández en momentos importantes, le dio responsabilidades dentro del vestidor y encontró nuevas funciones para aprovechar su capacidad para llegar al área, distribuir el balón y participar más cerca de los atacantes.

Tras su salida del club, el argentino despidió al director técnico con un mensaje en el que agradeció sus enseñanzas y recordó los dos títulos que consiguieron durante su etapa juntos.

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