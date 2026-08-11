Juan Brunetta, tentado por el fútbol árabe para dejar a Tigres en plena crisis

El argentino recibió una oferta de 12 millones de dólares desde Arabia Saudita y Tigres analiza otra salida en medio de su crisis

La crisis de Tigres podría profundizarse en los próximos días. Mientras la directiva continúa buscando entrenador tras la renuncia de Guido Pizarro, ahora enfrenta la posibilidad de perder a Juan Brunetta, uno de sus principales referentes ofensivos, quien recibió una propuesta para continuar su carrera en el fútbol de Arabia Saudita.

En la previa del último partido de la primera fase de la Leagues Cup 2026, Tigres recibió una oferta por el futbolista argentino y estaría dispuesto a negociar su transferencia. La intención de la directiva sería resolver la operación rápidamente y evitar una nueva negociación prolongada como ocurrió recientemente con la salida de Ángel Correa a River Plate.

Brunetta ya habría expresado durante el verano su intención de analizar una salida del conjunto universitario. El mediocampista no habría quedado conforme con algunas decisiones deportivas tomadas durante la final de la Concacaf Champions Cup 2026 ante Toluca, situación que abrió la puerta para considerar otras opciones en su carrera.

Juan Brunetta podría dejar Tigres por 12 millones de dólares

La propuesta procedente del fútbol saudí rondaría los 12 millones de dólares, cantidad que podría convencer a Tigres para desprenderse de uno de los futbolistas más importantes de su plantilla. La operación también representaría un ingreso considerable para la institución después de concretar la transferencia de Ángel Correa a River Plate.

A diferencia de aquella negociación, que se extendió durante varias semanas y estuvo rodeada de polémica, la intención sería agilizar las conversaciones si las condiciones económicas satisfacen tanto al club como al jugador.

Para Brunetta, la propuesta también resultaría atractiva por las condiciones deportivas y económicas que ofrece actualmente el fútbol de Arabia Saudita.

Tigres podría perder otro referente de su ataque

La posible salida llega en un momento especialmente delicado para el conjunto universitario, en cuestión de semanas, Tigres ha perdido piezas que fueron fundamentales dentro de su proyecto deportivo. André-Pierre Gignac dejó de formar parte de los planes para el Apertura 2026, Correa volvió a Argentina y Guido Pizarro presentó su renuncia a la dirección técnica.

Ante esas ausencias, Brunetta había quedado como uno de los principales responsables de generar fútbol y asumir protagonismo en el ataque. Su salida obligaría a la directiva a reaccionar nuevamente en el mercado para evitar que la plantilla pierda todavía más profundidad.

Tigres sigue buscando entrenador en pleno Apertura 2026

La posible transferencia también aparece mientras el club mantiene pendiente una de las decisiones más importantes del semestre: elegir al sustituto de Guido Pizarro.

La directiva aprovechó la pausa de la Liga MX por la Leagues Cup para analizar candidatos, pero todavía no ha anunciado al entrenador que encabezará el proyecto para el resto del Apertura 2026. Esta situación podría provocar que el nuevo técnico llegue a un plantel considerablemente distinto al que inició el campeonato.

Tigres no solamente tendría que encontrar entrenador, sino también determinar si buscará un sustituto para Brunetta en caso de concretarse la transferencia.

Cruz Azul también buscó a Juan Brunetta

El interés por el argentino no comenzó con la propuesta desde Arabia Saudita, durante el mercado de fichajes, Cruz Azul también exploró la posibilidad de incorporar a Brunetta como uno de sus refuerzos para el Apertura 2026.

En aquella ocasión el futbolista permaneció con Tigres, pero el nuevo ofrecimiento internacional podría cambiar definitivamente el escenario.

La eventual salida de Brunetta llegaría cuando Tigres necesita exactamente lo contrario: estabilidad, el equipo continúa sin entrenador definitivo, ha sufrido importantes bajas y todavía intenta recuperar su mejor versión dentro de la cancha.

La propuesta de aproximadamente 12 millones de dólares representa una oportunidad económica importante para la institución, pero también plantea una decisión deportiva de alto riesgo.

Tigres puede ingresar otra cifra millonaria por una de sus figuras, pero el costo futbolístico también sería considerable. Si Juan Brunetta acepta la tentación de Arabia Saudita, la directiva tendrá que reconstruir un ataque que en cuestión de semanas podría quedarse sin Gignac, Correa y ahora también sin el Mago.

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