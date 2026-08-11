Jafet Soto vuelve al rescate de Herediano pese a una promesa que parecía definitiva

Asume de manera interina tras la salida de José Giacone.

Jafet Soto, nuevo interinato en Herediano | @csherediano1921

Herediano atraviesa un momento de incertidumbre y, una vez más, Jafet Soto aparece como el hombre elegido para tomar el control cuando las cosas se complican. Tras la salida de José Giacone, el presidente rojiamarillo se hizo cargo de los entrenamientos de manera provisional y podría volver a sentarse en el banquillo si la dirigencia no encuentra rápidamente un nuevo técnico. Una situación especialmente llamativa porque meses atrás había asegurado, con absoluta contundencia, que no volvería a dirigir al equipo.

La historia parece repetirse en Herediano. Soto ha asumido el mando en numerosas oportunidades durante períodos de transición y esta vez la urgencia volvió a colocarlo al frente del plantel. Junto a él apareció Yendrick Ruiz, quien trabaja en las divisiones menores desde su retiro en mayo de 2025, mientras la institución busca al sucesor definitivo de Giacone.

La salida del entrenador argentino también significó la partida de su hermano y asistente, Diego Giacone, dejando al club con la necesidad de reorganizar rápidamente el cuerpo técnico. Ante este escenario, Soto tomó las riendas de las prácticas mientras la dirigencia analiza sus próximos pasos. El tiempo tampoco juega a favor de Herediano. Los florenses deben enfrentar a San Carlos en su próximo compromiso y, si para entonces todavía no fue contratado un entrenador, existe la posibilidad de que el propio Soto sea quien dirija al equipo. De concretarse, no sería simplemente otro regreso: marcaría el comienzo de su etapa número 16 como entrenador de Herediano, contando sus diferentes ciclos e interinatos.

La promesa de Jafet Soto que parecía definitiva

Lo curioso es que este posible regreso ocurre apenas unos meses después de que Soto descartara categóricamente volver a ocupar el puesto. En enero había asegurado que esa etapa de su carrera estaba terminada. “Eso no va a volver a pasar. No voy a volver a ponerme como entrenador. Lo he dicho en otras ocasiones, pero ahora lo digo con mucha certeza y seguridad. No más…”, afirmó en aquel momento.

Y no quedó solamente allí. Soto explicó que, después de tantas experiencias tomando el equipo en diferentes circunstancias, ya no se imaginaba nuevamente en esa función. “Me he metido en ciertos momentos y creo que ya llegué a un tope donde no quiero ser entrenador. Aunque descanse no me veo de nuevo siendo entrenador”, sostuvo.

Si finalmente dirige nuevamente, Soto alcanzará 16 etapas diferentes al frente del conjunto rojiamarillo. Muchas de ellas fueron precisamente producto de situaciones similares a la actual: cambios de entrenador, períodos de transición o momentos en los que la institución necesitaba una solución inmediata.

En tres de esos ciclos su participación se limitó a un solo partido, mientras que en otros tres estuvo menos de diez encuentros. Es decir, asumir durante una emergencia para posteriormente entregar el equipo al entrenador elegido por la dirigencia se convirtió en algo habitual a lo largo de los años. Sus apariciones se extienden desde la temporada 2011-2012 hasta la 2026-2027, una relación con el banquillo que parecía haber terminado, pero que nuevamente amenaza con sumar otro capítulo.

Más allá de las opiniones que generan sus reiterados regresos entre los aficionados, los resultados también explican por qué Herediano termina recurriendo a él. Con Soto como entrenador, el club conquistó seis títulos: cuatro campeonatos nacionales, una Liga Concacaf y una Supercopa. Dentro de ese recorrido aparecen momentos especialmente importantes para la institución, como el campeonato conseguido durante el año de su centenario y un bicampeonato nacional. Por eso, aunque actualmente su principal función está lejos del terreno de juego, conoce al club, al entorno y las exigencias mejor que prácticamente cualquier posible sustituto de emergencia.

Informamos que el director técnico, José Giacone, no continúa formando parte del Club Sport Herediano.



Agradecemos su dedicación y exitoso paso por el club, donde se consiguió el título 32 en nuestra historia, así como la SuperCopa y la Recopa. pic.twitter.com/LPGMaPcS9f — Club Sport Herediano (@csherediano1921) August 10, 2026

¿Cuánto tiempo estará Jafet Soto al frente?

En principio, la intención es que Soto conduzca los entrenamientos mientras Herediano encuentra al reemplazante de Giacone. Sin embargo, el calendario podría obligarlo a ir un poco más lejos. Primero aparece San Carlos y posteriormente llegará un compromiso de enorme importancia frente a Real Estelí por la Copa Centroamericana, en un torneo donde el conjunto rojiamarillo necesita reaccionar.

Todavía no está confirmado que Soto vaya a dirigir oficialmente ninguno de esos encuentros. Pero el simple hecho de verlo nuevamente comandando las prácticas resulta significativo después de aquellas palabras de enero. “No más”, había dicho. Parecía definitivo. Sin embargo, Herediano volvió a necesitarlo y Jafet Soto, como tantas otras veces a lo largo de los últimos años, regresó al rescate.

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