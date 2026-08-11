El motivo detrás del ‘no’ de Rodri al Real Madrid: los supuestos problemas en el vestuario merengue

Barcelona y Manchester City estarían en negociaciones para el fichaje de Rodri Hernández, futbolista que se habría alejado de la órbita del Real Madrid

Rodri Hernández estaría cada vez más cerca del Barcelona | Reuters

El futuro de Rodri Hernández estaría cada vez más cerca del FC Barcelona y, en medio de las supuestas negociaciones con el Manchester City, acaba de surgir una versión que revela por qué el mediocampista le habría dicho “no” al Real Madrid, pese a que su llegada al conjunto blanco parecía inevitable hace tan solo unas semanas. Un informe periodístico señala que el campeón del mundo habría cambiado de opinión por tres razones, una de ellas relacionada con los supuestos problemas que se vivieron en el vestuario merengue durante la última campaña.

De acuerdo con un video publicado en YouTube por Ramón Álvarez de Mon, insider del entorno del Real Madrid, Rodri habría puesto sobre la mesa tres consideraciones importantes antes de decantarse por Barcelona, por encima del conjunto blanco. Este relato explicaría por qué el mediocampista estaría cerca de llegar a territorio azulgrana antes del inicio de la próxima campaña.

“Se produjo un contacto con el jugador después del Mundial y hay una reunión entre José Ángel Sánchez por parte del Madrid, a la que asiste personalmente el jugador. En esa reunión, Rodri se muestra abierto a fichar por el Madrid, pero hace tres reproches que al final pueden haber sido decisivos”, señala Ramón Álvarez de Mon. “El reproche al Madrid es porque han tardado tanto en ir a por él y porque hubiese tantas filtraciones. Florentino Pérez no le quería”.

Información complementaria de Diario Sport indica que Florentino Pérez no estaba convencido de firmar a Rodri debido a que su nombre estuvo relacionado con la candidatura de su exrival por la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme. Además, en Valdebebas habría existido preocupación por la última lesión del mediocampista y por sus 30 años. Sin embargo, Florentino Pérez se habría convencido de la conveniencia del fichaje después de que Rodri Hernández conquistara el Balón de Oro del Mundial de 2026.

El tercer motivo que supuestamente habría provocado las dudas del todavía futbolista del Manchester City habría sido la crisis que vivió el Real Madrid en el vestuario hace apenas unos meses. Aunque el conjunto blanco le habría dado “sus explicaciones pertinentes”, la prioridad del equipo de la capital española por el fichaje de Diomandé y la renovación de Vinicius habrían terminado por jugar en su contra. En ese lapso, Barcelona habría entrado en escena para convencer a Rodri de aceptar su llegada al conjunto catalán.

Rodri tiene contrato con el Manchester City hasta el verano de 2027, una situación que habría provocado que los Citizens no vean con malos ojos una transferencia durante este mercado de fichajes. The Athletic informó la semana pasada que la exigencia económica del equipo británico rondaría los 80 millones de euros, una cifra que estaría por encima de las primeras propuestas de Barcelona. Por ahora, ambos clubes estarían en negociaciones para determinar los términos y condiciones de una posible operación.

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