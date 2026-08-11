¡Jhon Lucumí se decanta por Juventus! Habría acuerdo entre el colombiano y el club de Turín para el fichaje

De mantenerse el avance natural de las negociaciones, faltaría cerrar el trato con Bologna y anunciar el traspaso.

Jhon Lucumí, futbolista colombiano. – Vizzor Image.

Tras el Mundial 2026, el mercado de fichajes en el fútbol europeo ha traído pocos cambios para los jugadores colombianos. A unos días de que inicien las temporadas en los distintos países del Viejo Continente, se sigue hablando sobre posibilidades latentes y una de ellas tiene que ver con el defensor Jhon Lucumí, quien ya habría alcanzado un acuerdo con Juventus.

Según información del Diario As, el zaguero cafetero se habría decidido por el conjunto de Turín tras las más recientes conversaciones, determinación guiada por el proyecto deportivo y el ajuste de una oferta inicial que se le habría presentado hace algunas semanas. Esto, en medio del interés de otros equipos que estaban detrás de sus servicios en la misma Italia y también en Inglaterra.

No obstante, se trata de la mitad de la negociación. Varios medios italianos reportan que, aunque existe un acuerdo entre el jugador y los Bianconeri, todavía falta cerrar el trato con Bologna. El defensor se unió a los Rossoblú a mediados de 2022 y se ha venido consolidando como uno de los futbolistas más relevantes de los últimos tiempos, ofreciendo seguridad y regularidad.

Dentro de las estimaciones de la prensa que sigue el caso de cerca, se habla de que el actual equipo del colombiano estaría pidiendo una cifra cercana a los 25 millones de euros por rescindir el contrato. El acuerdo laboral fue suscrito hasta junio de 2027 y, teniendo en cuenta que falta menos de un año para que ese vínculo expire, se trata de una muy buena cifra por un zaguero central.

La apuesta de Juventus por el caleño estaría direccionada a satisfacer un pedido expreso de Luciano Spalletti, director técnico de la Vecchia Signora, quien le ha seguido los pasos y lo considera como el fichaje más adecuado para aportarle a sus planes defensivos. El equipo viene pasando unos años complicados en los que no ha podido figurar de especial manera a nivel continental ni local.

Con 28 años y de concretarse el fichaje, sería el cuarto equipo en la carrera de Lucumí. Sus buenas condiciones ya le valieron un buen reconocimiento durante sus inicios en el Deportivo Cali y en su primera experiencia europea con el Genk de Bélgica. Además, viene siendo una pieza clave en la renovación de la Selección Colombia, apareciendo como habitual titular junto a Dávinson Sánchez.

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