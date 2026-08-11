Luis Enrique evita hablar del posible fichaje de Ferran Torres por el PSG: “Yo nunca hablo de mercado”

El técnico del PSG fue cuestionado por el delantero del Barcelona antes de disputar la Supercopa de Europa ante el Aston Villa

Luis Enrique evitó pronunciarse sobre el posible fichaje de Ferran Torres por el Paris Saint-Germain. El técnico asturiano fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de volver a dirigir al campeón del mundo, pero mantuvo su postura habitual respecto al mercado de transferencias.

Durante la conferencia de prensa previa a la Supercopa de Europa ante el Aston Villa, Luis Enrique fue preguntado sobre si le haría ilusión que el PSG concretara la incorporación de Ferran, a quien ya tuvo bajo sus órdenes durante su etapa como seleccionador de España.

“Yo nunca hablo de mercado. Está fuera. Yo hablo de los jugadores del PSG”, declaró el entrenador.

Luis Enrique se mantiene al margen de las negociaciones por Ferran Torres

El conjunto parisino habría alcanzado ya un acuerdo con el futbolista, mientras que las conversaciones entre ambas instituciones continúan para definir las condiciones económicas de la operación.

De acuerdo con información publicada por Fabrizio Romano, el PSG habría presentado una primera propuesta de 50 millones de euros entre cantidades fijas y variables, oferta que no habría terminado de convencer al Barcelona. Diario Sport señaló que alrededor de 10 millones corresponderían a variables y que, pese al rechazo inicial, las posturas entre los clubes estarían cada vez más cerca.

Ferran Torres habría manifestado su intención de llegar al conjunto parisino en busca de mayor protagonismo. El delantero tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2027, circunstancia que convierte al actual mercado en una oportunidad para que el conjunto azulgrana obtenga una cantidad importante por su transferencia.

Luis Enrique califica de “surrealista” la Supercopa ante Aston Villa

Más allá del mercado, Luis Enrique también habló sobre las condiciones en las que el PSG afrontará la Supercopa de Europa frente al Aston Villa. El entrenador reconoció que su plantilla llega con una preparación limitada, ya que varios jugadores apenas se reincorporaron al trabajo durante los últimos días.

“Es surrealista. Estamos contentos de estar aquí porque ganamos un título muy importante, pero es muy complicado. Hay jugadores que han llegado esta semana. No tengo futbolistas. Han trabajado en sus casas, pero en términos de preparación no se parece en nada a lo que debería ser una final”, explicó.

El asturiano también destacó el momento que atraviesa el fútbol español y atribuyó parte de su evolución al camino iniciado por Luis Aragonés y posteriormente continuado por la generación del Barcelona de Pep Guardiola.

“Desde hace muchos años el fútbol español está a un nivel top. Jugadores, técnicos y dirigentes. España juega de forma asociativa y lo hace de maravilla. Desde que Luis Aragonés diera el paso, ayudado por los jugadores españoles del Barça de Pep, todo ha ido creciendo y creo que van a llegar más éxitos”, aseguró.

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