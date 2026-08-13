Chelsea pone ultimátum por Enzo Fernández

El cuadro inglés fija una hora límite para que llegue la oferta defintiva por el jugador argentino

Horas clave para la salida de Enzo del Chelsea | REUTERS/John Sibley

El futuro de Enzo Fernández en el Chelsea vuelve a estar en el centro de la atención después de que el club inglés estableciera una fecha límite para los equipos interesados en contratar al mediocampista argentino. De acuerdo con información de ESPN, los Blues comunicaron que cualquier oferta deberá alcanzar su valoración de 120 millones de libras esterlinas, cerca de 162 millones de dólares, para considerar una posible transferencia.

La postura del conjunto londinense es clara: no analizarán propuestas que lleguen después del viernes a las 17:00 horas locales. Con esta medida, Chelsea busca cerrar la especulación alrededor del futbolista antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League.

La decisión llega después de varias semanas de rumores sobre el futuro del campeón del mundo con Argentina. Chelsea considera que los clubes interesados tuvieron tiempo suficiente para presentar una oferta formal, ya que desde la institución aseguran que las partes involucradas contaron con aproximadamente 60 días para avanzar en una posible negociación.

Uno de los equipos relacionados con Enzo Fernández fue el Real Madrid, aunque el conjunto español descartó públicamente un posible fichaje del mediocampista mediante un comunicado. La situación tomó fuerza después de que el argentino expresara meses atrás su deseo de vivir en la capital española, una situación que derivó en una sanción interna por parte del Chelsea.

Pese a la postura inicial del cuadro merengue, fuentes citadas por ESPN señalan que todavía existe la posibilidad de que la situación cambie ante el ultimátum impuesto por Chelsea. Además, el técnico José Mourinho es considerado un admirador del talento del argentino, aunque por ahora no existe una negociación formal.

Otro club que ha mostrado interés es el Manchester City, una opción que aparece como más viable debido a la relación entre Enzo Fernández y Enzo Maresca, quien coincidió con el jugador durante su etapa en Londres. Sin embargo, para que esa operación avance, los Citizens tendrían que resolver primero otros movimientos, como la posible salida de Rodri rumbo al Barcelona.

El representante del futbolista, Javier Pastore, reconoció en julio que se encontraba “viendo opciones para salir de Chelsea”, aunque hasta ahora ningún club ha presentado una propuesta oficial que se acerque a la cifra solicitada por la institución inglesa. La cantidad exigida busca superar incluso los 107 millones de libras que Chelsea pagó por el argentino al Benfica en febrero de 2023.

Mientras no exista un acuerdo por su salida, Chelsea cuenta con Enzo Fernández para la próxima temporada. El mediocampista mantiene contrato vigente hasta 2032 y sus números con los Blues incluyen 19 goles y 17 asistencias en 117 partidos de Premier League, por lo que el técnico Xabi Alonso está preparado para seguir contando con él si finalmente permanece en Stamford Bridge.

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