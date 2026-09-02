Nueve clubes en Europa gastan más de… ¡2 mil 800 millones de euros en fichajes!

Manchester City encabeza la lista con 526.2 millones, seguido por Chelsea y Tottenham en un mercado liderado por la Premier League

Los equipos que más gastaron en fichajes 2026-2027. | Claro Sports

El mercado de fichajes rumbo a la temporada 2026-27 volvió a colocar a la Premier League como el campeonato con mayor presencia entre los clubes que destinaron más dinero a incorporaciones. Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Aston Villa, Liverpool y Arsenal aparecen entre los equipos con mayor inversión, mientras que Real Madrid y Barcelona hicieron lo propio en LaLiga. El gasto de los clubes ingleses también se refleja a escala de campeonato: la Premier League alcanzó alrededor de 4 mil millones de euros en operaciones durante el verano.

En el primer puesto aparece el Manchester City, con 526.20 millones de euros destinados a fichajes. La reconstrucción del plantel después de la salida de Pep Guardiola llevó al club a modificar distintas zonas del equipo bajo el mando de Enzo Maresca. La operación que cerró y rompió el mercado fue la llegada de Enzo Fernández desde el Chelsea por 145 millones de euros. Antes, los Citizens habían incorporado a Elliot Anderson desde Nottingham Forest por una cifra cercana a los 135 millones, además de Ayyoub Bouaddi e Iliman Ndiaye. El club también sumó a Allan y Jeremy Monga dentro de un mercado que coincidió con las salidas de Rodri, Bernardo Silva, John Stones, Savinho, Omar Marmoush y Nico González, entre otros.

Chelsea y Tottenham también superaron los 350 millones de euros

El segundo lugar corresponde al Chelsea, con 406.70 millones de euros. Morgan Rogers encabezó las contrataciones tras su llegada desde Aston Villa por una operación reportada alrededor de los 137 millones de euros. El equipo londinense también incorporó a Maxence Lacroix, Geovany Quenda, Marco Palestra, Valentin Barco, Danny Welbeck, Jordan Henderson y Emiliano Martínez, entre otros nombres. El movimiento de jugadores también incluyó varias salidas, con Enzo Fernández rumbo al Manchester City y Marc Cucurella al Real Madrid.

Tottenham ocupa el tercer escalón con una inversión de 366.35 millones de euros. El club modificó su plantilla con la llegada de Sandro Tonali desde Newcastle, por quien desembolsó 108 millones de euros fijos y una cantidad adicional sujeta a variables. Mateus Fernandes también llegó para el mediocampo, mientras que Savinho y Omar Marmoush se incorporaron desde Manchester City. Jan Paul van Hecke fue otra de las operaciones del equipo durante el mercado. Los Spurs afrontarán la campaña bajo el proyecto de Roberto De Zerbi después de destinar recursos a prácticamente todas las líneas.

Newcastle aparece después con 313 millones de euros. La inversión estuvo vinculada a la necesidad de reemplazar varias salidas: Tonali pasó al Tottenham, Bruno Guimarães al Arsenal y Anthony Gordon al Barcelona. Entre las incorporaciones estuvieron Aladji Bamba, Nico González, Bazoumana Touré, Sean Steur, Amar Dedic y Lukas Hornicek. El club llegó a los últimos días del mercado con más de 250 millones de euros invertidos y todavía buscó movimientos antes del cierre.

Aston Villa y Liverpool también entraron en la carrera por fichajes

Aston Villa quedó en el quinto puesto del gráfico con 300.20 millones de euros. El club tuvo que reconstruir varias zonas después de las salidas de Morgan Rogers, Ezri Konsa, Youri Tielemans, Lucas Digne, Ollie Watkins y Emiliano Martínez. Johan Manzambi, João Gomes, Zion Suzuki, Matteo Ruggeri y Nicolas Jackson formaron parte de las incorporaciones, mientras que Alejandro Garnacho llegó procedente del Chelsea bajo una fórmula de préstamo. En el cierre de mercado también se concretaron las operaciones por Ibrahim Mbaye y Taylor Harwood-Bellis.

Liverpool destinó 264.60 millones de euros. Su operación central fue Bradley Barcola, procedente del Paris Saint-Germain. El traspaso se dio por 125 millones de euros, más otros 25 millones en variables. Los Reds también incorporaron al defensa Jeremy Jacquet y a Víctor Muñoz dentro de la renovación de la plantilla.

Arsenal y Real Madrid registraron 225 millones de euros cada uno. Los Gunners sumaron a Bruno Guimarães, Ezri Konsa, Christos Tzolis y Piero Hincapié, además del arribo de Illan Meslier sin pago de traspaso. En Madrid, Yan Diomande concentró más de la mitad de la inversión: el club acordó con RB Leipzig su transferencia por 125 millones de euros fijos, con variables que podrían elevar la operación. Marc Cucurella costó 55 millones, Carlos Espí 25 y Denzel Dumfries 20, mientras que Ibrahima Konaté y Bernardo Silva llegaron tras terminar sus contratos anteriores.

Barcelona completa la lista con 184 millones de euros. El club catalán incorporó a Rodri desde Manchester City, Anthony Gordon desde Newcastle y Karim Adeyemi desde Borussia Dortmund, además de João Cancelo. Gabriel Jesus llegó desde el Arsenal por un acuerdo que alcanzó los 10 millones de euros.

Los movimientos de estos equipos confirman el peso económico que tuvo Inglaterra en la ventana de 2026: siete de los nueve clubes que más gastaron pertenecen a la Premier League, mientras que Real Madrid y Barcelona son los únicos representantes de España. Las cantidades pueden presentar diferencias entre fuentes según el tipo de cambio y si se incluyen bonos o variables en cada transferencia.

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